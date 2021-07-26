Cumhurbaşkanı'nın hükümeti görevden aldığı Tunus'ta polis, Al Jazeera'nın bürosunu bastı

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Cumhurbaşkanı Kays Said'in Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığı ve meclisin tüm yetkilerini dondurduğu Tunus'ta polis, Katar merkezli yayın kuruluşu Al Jazeera'nın başkentteki ofisini bastı.

TIKLAYIN | Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said, hükümeti görevden aldı ve parlamentonun yetkilerini dondurdu

Gazeteciler, ofise en az 20 ağır silahlı sivil polisin arama izni olmadan girdiğini ifade etti.

Al Jazeera'nın Tunus Büro Şefi Lütfü Haji, "Ofisimizin güvenlik güçleri tarafından boşaltılacağına dair daha önce bilgilendirilmedik" dedi. Güvenlik güçlerinin yargı erkinden emir aldıklarını ve gazetecilerin binadan çıkması gerektiğini söylediği aktarıldı.

Gazeteciler, kendilerine telefonlarının kapatılmasının söylendiğini ve eşyalarını almak için binaya tekrar girmelerine polisin izin vermediğini ifade etti.

Polisin bazı eşyalara el koyduğu belirtildi.