Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın tahliyesi için itiraz dilekçesi verildi

Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, müvekkili Kabaş'ın tahliye edilmesi talebiyle nöbetçi İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi verdi.

Poyraz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Müvekkilem Sedef Kabaş hakkındaki haksız ve hukuka aykırı tutuklama kararına az önce itiraz ettim. Dilerim 'İstanbul'da hâkimler var' diyebileceğimiz bir karar verilir." ifadesini kullandı.

Avukat Uğur Poyraz mahkemeye sunduğu 4 sayfalık itiraz dilekçesinde özetle şöyle denildi:

“Müvekkilimin daha emniyette ifade verdiği saatlerde hâkim ve savcıların bağlı olduğu Hakimler Savcılar Kurulu'nun başında bulunan ve adaletin doğru tecelli etmesi amacıyla tarafsız hareket etmesi gereken Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, müvekkilimi açık bir şekilde hedef alarak ‘Adaletin önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır’ diyerek Twitter’da paylaşım yapmıştır.

Abdulhamit Gül, bu paylaşımıyla hem Anayasa'yı ve hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni açıkça ihlal ederek, müvekkilim Sedef Kabaş’ın tutuklanması yönünde hâkim ve savcılara tavsiye ve telkinde bulunmuştur.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun İlke Kararı, 'Kıdem Şartı' başlıklı 3. maddesinin 1. fıkrası (a) bendine, ağır ceza mahkemelerinin bulunduğu yerlerdeki sulh ceza hakimliklerine ‘birinci bölge yerlerde 4 yıl’ asgari kıdemi bulunan akimlerin müstemirren yetkilendirmesinin yapılacağı belirtilmiştir. 10. Sulh Ceza Hâkimi bu şartı karşılamamaktadır.

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Sedef Kabaş hakkında verilen tutuklama kararı usul ve esas bakımlarından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi içtihatlarına, Anayasa ve yasaya açıkça aykırıdır. Bu nedenle Kabaş'ın adli kontrolle tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz.”