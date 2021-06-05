"Cumhurbaşkanı konuştu; Türkiye iki saatte 112 milyar fakirleşti"

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı TRT ortak yayınını hatırlatarak “Cumhurbaşkanı TRT'de konuşmadan önce dolar kuru 8,51 idi, Cumhurbaşkanı TRT'de “Faizi düşüreceğim.” dediği anda dolar kuru 25 kuruş artarak 8,76'ya fırladı. Türkiye'yi iki saatte 112 milyar fakirleştiren bir Cumhurbaşkanının, bir iktidarın meşruluğundan kimse söz ödemez dedi. Karasu, 2021 yılının ilk dört ayında, icra ve iflas dairelerinde, 2 buçuk milyon yeni dosya açıldığını söyledi.

CHP’li Karasu, TBMM’de yaptığı konuşmada, “Bu iktidarın en büyük sorunu toplarken yiğit, hesap verirken kaçak olmasıdır. Yandaşın borcunu affederken esnafı, çiftçiyi, öğrenciyi borcundan dolayı icraya vermekte, hacizler göndermektedir. Sadece 2021 yılının ilk dört ayında icra ve iflas dairelerinde 2,5 milyon yeni dosya açılmış durumda yani yönetemeyen, ekonomiyi uçurumdan aşağı sürükleyen iktidar, milletin tepesine kabus gibi çöküyor” dedi.

“Dünyanın gelmiş geçmiş en maliyetli Cumhurbaşkanı ne yazık ki Recep Tayyip Erdoğan” diyen Karasu, Erdoğan’ın katıldığı TRT ortak yayınını hatırlatarak “Cumhurbaşkanı TRT'de konuşmadan önce dolar kuru 8,51 idi, Cumhurbaşkanı TRT'de “Faizi düşüreceğim.” dediği anda dolar kuru 25 kuruş artarak 8,76'ya fırladı. Türkiye'yi iki saatte 112 milyar fakirleştiren bir Cumhurbaşkanının, bir iktidarın meşruluğundan kimse söz ödemez” şeklinde konuştu.

Karasu konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu iktidarın en büyük sorunu toplarken yiğit, hesap verirken kaçak olmasıdır. Yandaşın borcunu affederken esnafı, çiftçiyi, öğrenciyi borcundan dolayı icraya vermekte, hacizler göndermektedir. Sadece 2021 yılının ilk dört ayında icra ve iflas dairelerinde 2,5 milyon yeni dosya açılmış durumda yani yönetemeyen, ekonomiyi uçurumdan aşağı sürükleyen iktidar, milletin tepesine kabus gibi çöküyor.”

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