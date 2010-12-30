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'Cumhurbaşkanı ile Diyarbakır'a Erdoğan ile maça gidebiliriz'

CHP lideri, iki dil tartışmalarına karşı çıkan MGK bildirisinin hükümetin ayrıştırma politikasının sonucu olduğunu söyledi.

30 Aralık 2010 02:00

T24- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki dil tartışmalarına vurgu yapılan MGK bilgidisini eleştirerek, “MGK bildirisi hükümetin başarısızlığını tescil eden bir açıklamadır. MGK bildirisi kendiliğinden ortaya çıkmadı. Bu hükümetin ayrıştırma politikasının sonucudur” dedi. 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu MGK toplantısı sonrası yapılan açıklamayı değerlendirirken, "Bu hükümetin başarısızlığını teyit eden bir açıklamadır. Başbakan’ın askerlerle yaptığı uzun toplantıda aldığı bilgilerden sonra bu kadar bert bir açıklama yapıldığını düşünüyorum" dedi. Kılıçdaroğlu "Türkiye’yi bu noktalara AKPi getirmiştir. MGK bildirisi kendiliğinden ortaya çıkmadı. Başı bozuk yanlış politikaların Türkiye’yi getirdiği sonuçtur bu" diye konuştu.

 

“Sizce vatandaş ‘iki dili’ nerede konuşabilir?” sorusuna ise Kılıçdaroğlu “Yurttaş istediği yerda kullanır, alış veriş yaparken gezerken kendi arasında sohbet ederken yani olağan yaşamın olduğu yerde kullanabilir” yanıtı verdi.

 

CHP liedri peki okullarda  kullanabilir mi sorusuna ise “MGK olmaz diyor” dedi.

 

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı’nın yarınki Diyarbakır ziyaretini de özel bir anlam yüklenmemesini söyledi. Cumhurbaşkanının birlik mesajı vermesini beklediğini belirten Kılıçdaroğlu “Sizce bu dönemde Cumhurbaşkanı’nın bir liderle zirvesi toplantısı düzenlemesi gerekiyor mu” sorusuna ise  şu yanıtı verdi:  Buna karar verecek olan Sayın Cumhurbaşkanı’dır.Onun elinde çok daha geniş bilgiler vardır. Buna gerek olup olmadığını ben bilemem. Ancak gerek olur da çağrılırsak ben oraya giderim.

Kılıçdaroğlu futbol gündemli bir başka soru üzerine de Başbakan Erdoğan ile birlikte maça gidebileceğini söyledi.

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