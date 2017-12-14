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Cumhurbaşkanı hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından gözaltına alınan Aydoğan serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Aydoğan, Gezi protestoları sırasında yaralanmıştı

14 Aralık 2017 18:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında “Halkı sosyal, sınıf ve bölge üzerinden ayrıştırdığı” iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Aydın Aydoğan, gözaltına alındı. "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlamasıyla ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan Aydoğan, Gezi Parkı Direnişi sırasında polisin attığı biber gazı kapsülünün ayağına çarpması sonucu yaralanmıştı.

Cumhuriyet’ten Ali Açar’ın haberine göre Aydoğan, gözaltına alınma alınmasından önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu’na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, şu ifadelere yer vermişti:

“Şahsımı yaklaşık 4.5 yıldır basın yolu ile hedef gösteren AKP Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli yerlerde yapmış olduğu konuşmalarda Gezi olaylarına karışanlar için ‘çapulcu’, ‘hain’, ‘kemirgen’, ‘terörist’ ve ‘dış mihrakların piyonu’ diyerek ve ayrıca 15 Temmuz darbe girişimine karşı katılanlar Geziciler değildir diyerek toplumu, halkı sosyal ve sınıf bölge üzerinden ayrıştırdığı için kendisi hakkında şikâyetçiyim.

"Gezi olaylarına katılanlar esasen mağdur durumdadır. Ben esasen yaralandığım için iş güç yapamaz durumdayım. Bende astım çıktı. Vücut bütünlüğüm bozuldu. Televizyonlarda Gezi parkına katılanlar için uygun olmayan sözler sarf etmesi bizleri üzmektedir. Bu nedenle şikâyetçiyim.”

Gezi Parkı eylemlerinden bu yana geçen 5 yılda tedavisi devam eden Aydoğan, olaylardan sonra işsiz kalmış ve yargıya taşınan dosyası son olarak ‘Faili Suçlar Bürosu’na gönderilmişti. Aydoğan, bunun üzerine Danıştay’a başvurmuştu. 

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