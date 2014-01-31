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Cumhurbaşkanı Gül'ün nasıl dinlendiği ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı'nın konuşması, telefonları takibe alınan ünlü bir ismi araması nedeniyle dinlemeye takılmış

31 Ocak 2014 19:38

Arzu Yıldız / Ankara

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İran seyahetinden dönerken uçakta gazetecilere “Cumhurbaşkanını da dinlemişler” açıklamasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı  res’en soruşturma başlattı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün telefon konuşmasının dinlemeye nasıl takıldığının perde arkası da ortaya çıktı. Gül'ün, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen gizli bir soruşturma kapsamında hakkında "teknik takip" kararı bulunan ünlü bir ismi aradığı ve bu arama sırasında telefon dinlemesine takıldığı belirtildi. Kendisinin değil, aradığı ismin dinlenmesi nedeniyle konuşması teknik takibe takılan Gül'e ilişkin durumun, Adli Kolluk Yönetmeliği değişikliği sonrası tüm gizli soruşturmaların deşifre olması üzerine ortaya çıktığı öğrenildi. Bu aşamada tüm teknik takip kayıtlarının, hakkında dinleme kararı olan isimlerin ve bu isimlerle konuşmaları dinlemeye takılanların ortaya çıktığı belirtildi.

 

Konu Özal soruşturması

 

Bu kapsamda Ankara’da yürütülen gizli soruşturmada hakkında teknik takip kararı olan çok ünlü bir ismi Cumhurbaşkanı'nın aradığı tespit edildi. Gül'ün söz konusu ismi arama nedeninin Turgut Özal'ın ölümüne ilişkin olarak yapılan araştırma-soruşturma çerçevesinde olduğu kaydedildi.

Başbakan Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanı'nı da dinlemişler" sözlerinde kastettiği olay buysa, kendi telefonları dinlenmeyen, ancak konuşmaları takip edilen bir ismi arayan Gül'ün bu şekilde dinlemeye takılmasında "yasadışı bir boyut bulunmadığı" öne sürüldü.

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, söz konusu teknik takip uygulamalarının sona ermesi ve soruşturmanın tamamlandığı aşamada suç unsuru taşımayan tüm görüşme kayıtlarının mevzuat uyarınca imha edildiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı'nın da takıldığı dinlemelerin yapılmasına dayanak olan soruşturmayı Ankara TMK. 10.Maddesiyle Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliği yürütüyor. Cumhurbaşkanı'nın takıldığı dinleme ile ilgili olarak bugün (31 Ocak 2014) özel olarak res’en başlatılan soruşturmanın ise, diğer soruşturmadan bilgisi olmadığı belirtilen düz  savcılık tarafından başlatıldığı belirtildi. Böylece, takibe takılan dinleme, ayrı bir soruşturmanın konusu oldu.

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