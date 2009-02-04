Cumhurbaşkanı Gül'ü, Kral Abdullah karşıladı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Suudi Arabistan'da. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında gençlik ve spor ile deniz taşımacılığı alanlarında iş birliği anlaşmaları imzalandı.



Kral karşıladı



Cumhurbaşkanı Gül ve beraberindekileri taşıyan Türk Hava Yolları'na ait özel uçak, Türkiye saati ile 15.05'te Riyad Hava Üssü'ne indi. Cumhurbaşkanı Gül'ü, Suudi Arabistan Kralı Abdullah hava üssünde resmi törenle karşıladı.



İki ülkenin milli marşlarının çalındığı törende, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Ali Naci Koru da hazır bulundu.



Cumhurbaşkanı Gül ile eşi Hayrünnisa Gül, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve çok sayıda Türk iş adamı da Riyad'a gitti.



Cumhurbaşkanı Gül ve Kral Abdullah, bu akşam heyetlerarası görüşmelere başkanlık edecek.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde Kral Abdullah ile bir araya geldi.



Gül, Riyad'da konaklaması için tahsis edilen misafir sarayında bir süre dinlendikten sonra Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı'na geldi. Cumhurbaşkanı Gül, Suudi Arabistan Kralı Abdullah ile yaklaşık 10 dakika baş başa görüştü.



Görüşmenin başlangıcında gazetecilerin görüntü almasına izin verildi. Cumhurbaşkanı Gül, görüşmenin ardından Kral Abdullah tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine katıldı.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Suudi Arabistan Kralı Abdullah başkanlığında heyetler arası görüşmeler de yapıldı. Kraliyet Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmeler, yaklaşık 1 saat sürdü.



Görüşmelere, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Ali Naci Koru da katıldı.



Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Gül ve Kral Abdullah'ın huzurunda gençlik ve spor ile deniz taşımacılığı alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı.



Türkiye adına, gençlik ve spor alanındaki işbirliği anlaşmasını Devlet Bakanı Tüzmen, deniz taşımacılığı alanında işbirliği anlaşmasını da Ulaştırma Bakanı Yıldırım imzaladı.



Gül, Türk iş adamlarıyla da toplantı yapacak. Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, Riyad'da, Suudi Krallığı tarafından kendilerine tahsis edilen Misafir Sarayı'nda konaklayacak.



Türkiye ile stratejik ortaklık



Batılı diplomatların yorumlarına göre, Suudilerin Cumhurbaşkanı Gül'ün bugün başlayacak gezisinden en büyük beklentisi Türkiye ile stratejik ortaklık.



Uzmanlara göre, Sünni Suudiler bölgede İran'ın güç kazanmasıyla artan Şii etkisinden rahatsız.



Hatta bazı diplomatlara göre Suudi Arabistan, İran'ın gücünü kırmak için Türkiye'nin bölgede en güçlü aktör olmasını bile göze almaya hazır.



Konunun, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 3 gün gürecek Suudi Arabistan ziyaretinde gündeme gelmesi bekleniyor.



Gül, bugün başlayacak resmi ziyaretinde Kral Abdullah ile İsrail'in Gazze saldırısıyla başlayan süreci de görüşecek.



Gül'ün ziyareti sırasında ikili ekonomik ilişkiler kapsamında, Türkiye'nin "Körfez İşbirliği Konseyi" ile ilişkilerinin de gündeme gelmesi bekleniyor.



Gül, Suudi Arabistan'daki temas ve incelemeleri çerçevesinde Cidde'deki İKÖ Sekretaryası'nı ve İslam Kalkınma Bankası'nı da ziyaret edecek.



