-Cumhurbaşkanı Gül, Lee'yi resmi törenle karşıladı ANKARA (A.A) - 06.02.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Myung-bak'ı resmi törenle karşıladı. Çankaya Köşkü'ndeki törende 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee, Türkçe ''Merhaba asker'' diyerek tören kıtasını selamladı. Tören sırasında Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül ve Lee'nin eşi Kim Yoon-Ok cumhurbaşkanlarına eşlik etti. Törende, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel de hazır bulundu. Büyük Şeref Kapısı'nın önünde basına poz veren cumhurbaşkanları ve eşleri daha sonra ikili görüşmeye geçtiler. Görüşme öncesinde, makam odasının önündeki balkona çıkan Gül, Lee ve eşleri bir süre Ankara manzarasını izlediler. Gül ve Lee, heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.