T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Gül'e protesto: Soma katliamında ölenlerin hesabını verin

Bodrum'daki 4. Türk Konseyi Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, valilik ziyareti sırasında protesto edildi

06 Haziran 2014 01:00

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde gerçekleştirilen 4. Türk Konseyi Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü valilik ziyaretinde 25 yaşındaki Gülşah Atasever “Soma katliamında ölenlerin hesabını verin” şeklinde bağırarak protesto etti. Atasever, Gül’ün korumaları tarafından ağzı kapatılarak alandan uzaklaştırıldı. 

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Valilik ziyareti sonrası Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili değerlendirmede bulunan Gül, "Halkın Cumhurbaşkanını seçecek olması ayrı bir yenilik. Demokrasiye yakışır bir seçim olacağına inanıyorum" dedi. Bodrum'da 2 gün süren 4'ncü Türk Konseyi Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, beraberinde Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Muğla Valiliği'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Gül, valiliğin önünde kendisini bekleyen vatandaşlar ile tokalaşarak sohbet ettiği sırada daha önce de Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ı da protesto ettiği öğrenilen 25 yaşındaki Gülşah Atasever, tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Gül'e, "Soma katliamında ölenlerin hesabını verin" diyerek bağıran Atasever, korumalar tarafından ağzı kapatılarak alandan uzaklaştırıldı. 

Ardından polis merasim mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Gül'e Vali Mustafa Hakan Güvençer'in makamında il hakkında brifing verdi. Brifing sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Muğla ilini ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Daha önce siyasette ve hükümette bulunduğum dönemlerde çeşitli vesileler ile buralara geldim. Bazı nedenlerden dolayı ziyaretlerimi ertelemek zorunda kalmıştım. Bodrum İlçesi'nde 5 Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanları ile birlikte toplantı yaptık. Muğla ili bin kilometre sahil şeridi olan, denizle yeşilin buluştuğu Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden birisi. Tatile gelen turistler ülkemizin ekonomisine maddi ve manevi değer katıyor. Halkımız birlik ve beraberlik içinde yaşıyor" dedi. 

Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda önümüzdeki günlerde Ankara'da açıklamalarda bulunacağı belirten Abdullah Gül, "Süreç açık ve şeffaf bir şekilde işliyor. Siyasi partililer büyük sorumluluk içerisinde hareket ediyor. Demokrasinin önemli dönemeçlerinden birisi şüphesiz seçimlerin yapılması. Halkın cumhurbaşkanını seçecek olması ayrı bir yenilik getirdi. Demokrasiye yakışır bir seçim olacağına inanıyorum" diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Gül, Valiliğin ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün'ü makamında ziyaret etti. 

 

ETİKETLER

cumhurbaşkanıabdullah gülprotestosomamadenfaciakatliamhesabını veringülşah ataseverbodrum

İlgili Haberler

Yatağan işçileri Abdullah Gül'ün konvoyunun yolunu kesti

Jandarma barikatını aşan Yatağan işçileri, yol kesme eylemini 20 dakika sürdürdü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24