Cumhurbaşkanı Gül'e protesto: Soma katliamında ölenlerin hesabını verin

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde gerçekleştirilen 4. Türk Konseyi Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü valilik ziyaretinde 25 yaşındaki Gülşah Atasever “Soma katliamında ölenlerin hesabını verin” şeklinde bağırarak protesto etti. Atasever, Gül’ün korumaları tarafından ağzı kapatılarak alandan uzaklaştırıldı.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Valilik ziyareti sonrası Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili değerlendirmede bulunan Gül, "Halkın Cumhurbaşkanını seçecek olması ayrı bir yenilik. Demokrasiye yakışır bir seçim olacağına inanıyorum" dedi. Bodrum'da 2 gün süren 4'ncü Türk Konseyi Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, beraberinde Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Muğla Valiliği'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Gül, valiliğin önünde kendisini bekleyen vatandaşlar ile tokalaşarak sohbet ettiği sırada daha önce de Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ı da protesto ettiği öğrenilen 25 yaşındaki Gülşah Atasever, tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Gül'e, "Soma katliamında ölenlerin hesabını verin" diyerek bağıran Atasever, korumalar tarafından ağzı kapatılarak alandan uzaklaştırıldı.

Ardından polis merasim mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Gül'e Vali Mustafa Hakan Güvençer'in makamında il hakkında brifing verdi. Brifing sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Muğla ilini ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Daha önce siyasette ve hükümette bulunduğum dönemlerde çeşitli vesileler ile buralara geldim. Bazı nedenlerden dolayı ziyaretlerimi ertelemek zorunda kalmıştım. Bodrum İlçesi'nde 5 Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanları ile birlikte toplantı yaptık. Muğla ili bin kilometre sahil şeridi olan, denizle yeşilin buluştuğu Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden birisi. Tatile gelen turistler ülkemizin ekonomisine maddi ve manevi değer katıyor. Halkımız birlik ve beraberlik içinde yaşıyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda önümüzdeki günlerde Ankara'da açıklamalarda bulunacağı belirten Abdullah Gül, "Süreç açık ve şeffaf bir şekilde işliyor. Siyasi partililer büyük sorumluluk içerisinde hareket ediyor. Demokrasinin önemli dönemeçlerinden birisi şüphesiz seçimlerin yapılması. Halkın cumhurbaşkanını seçecek olması ayrı bir yenilik getirdi. Demokrasiye yakışır bir seçim olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Gül, Valiliğin ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün'ü makamında ziyaret etti.