-CUMHURBAŞKANI GÜL'E ASKERLİK ARKADAŞINDAN SÜRPRİZ OSMANİYE (A.A) - 02.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Osmaniye'deki temasları çerçevesinde Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Gül'e, Osmaniye Valiliğince verilen yemekte, askerlik arkadaşı tarafından siyah beyaz bir fotoğrafı armağan edildi. Cumhurbaşkanı Gül, Osmaniye Belediyesini ziyaretinde Başkan Kadir Kara'nın makam odasına geçmeden önce belediye başkanlığının önünde halka hitap etti. Gül, Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez ziyaret ettiği Osmaniye'nin 1996 yılında il olduğunu anımsattı. Cumhurbaşkanı Gül, Cebelibereket olarak adlandırılan Osmaniye'nin bereketli dağların eteğinde kurulmuş çok eski bir yerleşim bölgesi olduğunu ifade etti. Gül, Çukurova topraklarının artık sadece tarım değil sanayinin de olduğu, tarımdan elde ettiği ürünleri sanayiye çeviren gıda endüstrisinin de geliştiği bir bölge olduğunu ifade ederek, "Bütün bunlar şunu gösteriyor ki buralar çok daha cazip olacaktır. Buralar çok daha fazla ilgili görecektir. Buraların geleceği çok daha parlak olacaktır. Buralar çok daha zengin olacaktır ve o zenginlik tabii ki herkese çok daha fazla mutluluk getirecektir. Yeter ki kardeşlik duygularımızı kaybetmeyelim, birbirimize sevgili, saygılı olalım. Birbirimizi muhabbetle kucaklayalım ki başkaları da bize aynı saygıyı göstersin ve hepimiz çok çalışalım" dedi. -ASKERLİK ARKADAŞINDAN SÜRPRİZ- Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra Osmaniye Valiliğince Polis Evi'nde düzenlenen yemekte konuştu. İlin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Gül, Osmaniye'de farklı siyasi partilerden, siyasetçiler, kamu görevlileri, üniversite, vali, belediye başkanı ve halkın ele ele vererek çalıştıklarını, bunun da sevindirici olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Gül'ün konuşmasının ardından bir askerlik arkadaşı sürpriz yaptı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte Tuzla'da 1981 yılında askerlik yapan İlhan Gürağaç, Gül'e siyah beyaz bir askerlik fotoğrafını armağan etti. Gül, fotoğrafı alırken duyduğu mutluluğu ifade ederek, ''Doğrusu bazen güzel sürprizler oluyor. İlkokul, ortaokul, lise arkadaşları kopuyoruz ama kader herkesi bir tarafa taşıyor'' dedi. Tuzla'da askerliğini yaptığını belirten Gül, fotoğrafa bakarak, ''Burada saçlarımız uzun biraz, çok sağ olun teşekkürler'' sözleriyle Gülağaç'a fotoğrafı getirmesinden dolayı teşekkür etti.