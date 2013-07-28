Cumhurbaşkanı Gül’den Somali açıklaması

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Somali'de Türk Büyükelçiliği'ni hedef alan saldırıyı nefretle kınadığını belirterek, Türkiye'nin Somali halkına desteğini en güçlü şekilde sürdüreceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Gül, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türk Büyükelçiliği ek binasına düzenlenen intihar saldırısında bir polisin şehit olması, dört polisin de yaralanması nedeniyle mesaj yayımladı.

‘Nefretle kınıyorum’

Mesajında, saldırıda bir polisin şehit olmasından ve dört polisin yaralanmasından büyük üzüntü duyduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, "Türk Büyükelçiliği'ni hedef alan bu hain saldırıyı nefretle kınıyorum. Türkiye, Somali halkına desteğini en güçlü şekilde sürdürecektir" ifadesini kullandı.

Şehit polis Sinan Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet teşkilatına başsağlığı dileyen Gül, yaralanan polisler için de acil şifa dileğinde bulundu.