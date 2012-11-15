Cumhurbaşkanı Gül'den CHP'ye: Uçak merdiveninde yasa imzalamadım

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın ve arasında İzmir, Antalya ve Mersin büyükşehir belediye başkanlarının da olduğu heyeti kabul etti. CHP heyeti, Gül'e Büyükşehir Belediye Kanunu tasarısına ilişkin itirazlarını iletti. Günaydın, görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanı Gül'ün, "Ben uçak merdiveninde hiçbir yasa imzalamadım" dediğini söyledi.

Günaydın, Çankaya Köşkü'nden ayrılırken yaptığı açıklamada, 13 ilde büyükşehir belediyesi kurulmasını öngören yasaya ilişkin itirazlarını aktarmak üzere tasarının TBMM Genel Kurulu'ndan geçmesinin hemen ardından Gül'den randevu istediklerini söyledi.

Günaydın, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

''Kendisinin yasayı Kanunlar ve Kararlar Dairesi'nde incelettiğini, o inceleme sonucunda kendisine bir rapor geleceğini ve daha sonra kendisinin de inceleyeceğini, bir acele içinde olmadığını, bu yasanın dikkatli bir inceleme sürecinden geçeceğinden herkesin emin olması gerektiğini ifade etti.

Bir de şunu söyledi ki: 'Ben Cumhurbaşkanı olarak yerindelik denetimi yapamam. Anayasa'ya aykırılık iddialarını dikkatle değerlendireceğiz ve ona göre kararımızı vereceğiz' dedi.''

'Olumlu ya da olumsuz izlenim almadık'

Görüşmede yasayla ilgili gerekli bütün değerlendirmeleri yaptığını dile getiren Günaydın, takdirin Cumhurbaşkanı Gül'de olduğunu, kendilerinin de bunu bekledikten sonra değerlendirme yapacaklarını dile getirdi.

Bir basın mensubunun sorusu üzerine görüşmede başka bir konunun gündeme gelmediğini söyleyen Günaydın, şöyle devam etti:

''Şu kadarını söyleyeyim, Sayın Cumhurbaşkanı kendisinin gelen bütün yasaları dikkatle incelediğini, hiçbir acele içerisinde olmadan bunları değerlendirdiğini, 'Ben uçak merdiveninde hiçbir yasa imzalamadım' dedi. Dolayısıyla bizim bu konuda yaptığımız açıklamalara ilişkin cevap niteliğinde bir açıklamada bulundu.''