Cemaatin 'görev' çağrısına Gül'den yanıt: Görevde değil miyim ki?



Romanya Devlet Başkanı Traian Basescu ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Abdullah Gül burada yaptığı açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtldı. Gülen cemaatinin kurumsal yüzü olarak bilinen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın Başkanı Mustafa Yeşil'in Cumhurbaşkanı Gül'ü göreve davet çağrısı üzerine Gül, "Görevde değil miyim ki… Açıklamaların konuşmaların hepsi kamuoyu önünde yapılıyor gizli değil" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Gül'e " CHP Milletvekili Aksünger ile görüşmenizde neler konuşuldu. Devlet Denetleme Kurulu’na yasadışı dinlemeler ile ilgili talimatınız olacak mı? Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın sizi göreve çağırması hakkında ne düşünüyorsunuz… " diye soruldu. Bu arada Romanya Başbakanı sorunun uzunluğu üzerine ‘Bu soru mu cevap mı’ diye espri yaptı. Gül soruya şu yanıtı verdi:

"Sayın milletvekili yazılı bir görüşme talebinde bulundu. Ben de hangi partiden olursa olsun kendileriyle görüşüyorum. DDK’ya bir çalışma yaptırmıştım özel hayatın gizliliği ile ilgili… Kendisi yapılan çalışmaları takdir ettiğini ifade etti. Bütün vekillerle görüşme yapıyorum. Göreve çağırmadan bahsettiniz… Görevde değil miyim ki… Açıklamaların konuşmaların hepsi kamuoyu önünde yapılıyor gizli değil. "

Gül, tutukluluk süresinin 5 yıla inmesini ile ilgili de "Hatırlarsanız TBMM’nin açılışlarında yaptığım konuşmalarla uzun tutukluk süresinin cezaya dönüşmemesini birkaç defa vurguladım.

Bu düzenlemeye de bu çerçevede bakarım. Ama detayını bilmiyorum. Düzenlemeyi inceledikten sonra daha sağlıklı değerlendirme yapılabilir" diye konuştu.