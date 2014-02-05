T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cemaatin 'görev' çağrısına Gül'den yanıt: Görevde değil miyim ki?

Gül, tutukluluk süresinin 5 yıla inmesi ile ilgili, 'Hatırlarsanız TBMM’nin açılışlarında yaptığım konuşmalarla uzun tutukluk süresinin cezaya dönüşmemesini birkaç defa vurguladım' dedi

05 Şubat 2014 16:01


Romanya Devlet Başkanı Traian Basescu ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Abdullah Gül burada yaptığı açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtldı. Gülen cemaatinin kurumsal yüzü olarak bilinen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın Başkanı Mustafa Yeşil'in Cumhurbaşkanı Gül'ü göreve davet çağrısı üzerine Gül, "Görevde değil miyim ki… Açıklamaların konuşmaların hepsi kamuoyu önünde yapılıyor gizli değil" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Gül'e " CHP Milletvekili Aksünger ile görüşmenizde neler konuşuldu. Devlet Denetleme Kurulu’na yasadışı dinlemeler ile ilgili talimatınız olacak mı? Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın sizi göreve çağırması hakkında ne düşünüyorsunuz… " diye soruldu. Bu arada Romanya Başbakanı sorunun uzunluğu üzerine ‘Bu soru mu cevap mı’ diye espri yaptı. Gül soruya şu yanıtı verdi:

"Sayın milletvekili yazılı bir görüşme talebinde bulundu. Ben de hangi partiden olursa olsun kendileriyle görüşüyorum. DDK’ya bir çalışma yaptırmıştım özel hayatın gizliliği ile ilgili… Kendisi yapılan çalışmaları takdir ettiğini ifade etti. Bütün vekillerle görüşme yapıyorum. Göreve çağırmadan bahsettiniz… Görevde değil miyim ki… Açıklamaların konuşmaların hepsi kamuoyu önünde yapılıyor gizli değil. "

Gül, tutukluluk süresinin 5 yıla inmesini ile ilgili de "Hatırlarsanız TBMM’nin açılışlarında yaptığım konuşmalarla uzun tutukluk süresinin cezaya dönüşmemesini birkaç defa vurguladım.

Bu düzenlemeye de bu çerçevede bakarım. Ama detayını bilmiyorum. Düzenlemeyi inceledikten sonra daha sağlıklı değerlendirme yapılabilir" diye konuştu.

 

ETİKETLER

abdullah gülcumhurbaşkanıtoplantıromanya

İlgili Haberler

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Cumhurbaşkanı Gül'ü acilen göreve çağırdı

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil, 'Nefret söylemi ile toplum gerilmektedir. Ülkenin huzuru, istikrarı ve ekonomisi büyük risk altına girmiştir' dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24