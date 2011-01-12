-CUMHURBAŞKANI GÜL, YURDA DÖND ANKARA (A.A) - 11.01.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2 günlük resmi ziyaret için gittiği Yemen'den THY'ye ait özel uçak ile yurda döndü. Gül ve beraberindekileri taşıyan uçak, saat 22.25'te Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Gül'ü Esenboğa Havalimanı'nda, TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, Ankara Vali Vekili Tevfik Karabalık, Ankara Vali Yardımcısı Hayrettin Balcıoğlu, Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya ve öteki ilgililer karşıladı. Abdullah Gül ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bazı milletvekilleri, akademisyenler, iş adamları ve gazetecilerden oluşan heyet de yurda döndü.