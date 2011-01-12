T24 LogoT24 Logo
Politika

CUMHURBAŞKANI GÜL, YURDA DÖND ANKARA (A.A)

12 Ocak 2011 00:52

-CUMHURBAŞKANI GÜL, YURDA DÖND ANKARA (A.A) - 11.01.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2 günlük resmi ziyaret için gittiği Yemen'den THY'ye ait özel uçak ile yurda döndü. Gül ve beraberindekileri taşıyan uçak, saat 22.25'te Ankara'ya geldi.  Cumhurbaşkanı Gül'ü Esenboğa Havalimanı'nda, TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, Ankara Vali Vekili Tevfik Karabalık, Ankara Vali Yardımcısı Hayrettin Balcıoğlu, Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya ve öteki ilgililer karşıladı. Abdullah Gül ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bazı milletvekilleri, akademisyenler, iş adamları ve gazetecilerden oluşan heyet de yurda döndü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24