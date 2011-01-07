-CUMHURBAŞKANI GÜL YEMEN'E GİDECEK ANKARA (A.A) - 07.01.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Saleh'in davetlisi olarak 10-11 Ocakta Yemen Cumhuriyetine resmi ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Gül'ün ziyaretinin Türkiye'den Yemen'e Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılacak ilk ziyaret olması bakımından tarihi önem taşıdığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Gül'ün ziyaretine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, milletvekilleri, akademisyenler ile resmi zevat, medya mensupları ve iş dünyasının temsilcilerinden oluşan üst düzey bir heyetin de eşlik edeceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Gül'ün ziyaretinde Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Saleh ile görüşeceği, Başbakan Ali Mohammad Mujawar ve Dışişleri Bakanı Dr. Abubakr Al Qırbi'yi kabul edeceği, ardından Sana'da düzenlenecek Türkiye-Yemen İş Forumu'na hitap edeceği kaydedildi. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve uluslararası platformlarda işbirliğinin yanı sıra, Türkiye ve Yemen'i ilgilendiren bölgesel ve uluslararası meselelerin de ele alınacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Gül'ün ayrıca, Yemen'de şehit düşen Türk askerleri anısına Sana'da inşa edilen Türk Şehitliği'nin ve Türkiye tarafından tefrişi yapılan Türk-Yemen Endüstri Meslek Lisesi'nin de açılışını gerçekleştireceği, ayrıca Türkiye ile Yemen arasında çeşitli anlaşmaların da imzalanmasının öngörüldüğü kaydedildi.