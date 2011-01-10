-CUMHURBAŞKANI GÜL YEMEN'E GELDİ SANAA (A.A) - 10.01.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, iki günlük resmi ziyaret için Yemen'e geldi. Gül'ü Sanaa Havalimanı'nda Yemen Dışişleri Bakanı Ebubekir el Kırbi, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Kemal El-Jabri ve Türkiye'nin Sanaa Büyükelçisi Mehmet Dönmez karşıladı. Cumhurbaşkanı Gül'ü havalimanında, Sanaa'daki Türk okulunda eğitim gören Yemenli öğrenciler Türk ve Yemen bayraklarını sallayarak karşıladı. Öğrenciler Cumhurbaşkanı Gül'e ''Sayın Cumhurbaşkanı hoş geldiniz'' diye seslendi. Cumhurbaşkanı Gül ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bazı milletvekilleri, akademisyenler, iş adamları ve gazetecilerden oluşan heyet de Yemen'e geldi.