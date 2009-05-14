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Politika

Cumhurbaşkanı Gül, yarın Suriye'ye gidecek

14 Mayıs 2009 14:46

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 3 günlük resmi ziyaret için yarın Suriye'ye gidecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül'ün ziyareti, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın daveti üzerine gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Gül'e, 3 günlük resmi ziyaret sırasında Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da eşlik edecek.

Ziyaret sırasında, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel gelişmeler başta olmak üzere uluslararası konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Gül'ün, İşadamları Forumu'na katılması ve Türk yatırımcılara ait iş yerlerini ziyaret etmesi bekleniyor.

Başkent Şam'dan Halep'e de geçecek olan Gül, Halep Üniversitesi'nde konuşma yapacak. Cumhurbaşkanı Gül, 17 Mayıs Pazar günü yurda dönecek.

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