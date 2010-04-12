Cumhurbaşkanı Gül Umman'a gitti

T24-

Muskat Sultanlık Havalimanında Türkiye'nin Muskat Büyükelçisi Mehmet Hayri Erol ve Ummanlı yetkililer tarafından karşılanan Abdullah Gül ile eşi Hayrunnisa Gül’ün beraberinde Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, milletvekilleri, iş adamları ve gazetecilerden oluşan heyet de Umman'a geldi. Gül, havaalanından yaklaşık 100 süvari eşliğinde resmi karşılama töreninin gerçekleşeceği El Alan Sarayı'na geçti. Burada Umman Sultanı Kabus ile baş başa görüşecek olan Cumhurbaşkanı Gül, sarayda Sultan Kabus tarafından onuruna verilecek resmi akşam yemeğine katılacak.



Gül’ün ziyareti Umman’da çıkan bütün gazetelerde manşet olurken, Muskat’ın her köşesine asılan Türk bayrakları de dikkat çekti.