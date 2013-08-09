Cumhurbaşkanı Gül: Ümit ederim pilotlarımızı sağ salim kurtarırız



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Lübnan'da Türk pilotların kaçırılmasıyla ilgili, "Hemen durumla ilgili temaslara geçildi. Dışişleri Bakanımız ilgili konuşması gereken kişilerle konuştu. Ben de tabii Cumhurbaşkanıyla konuşacağım. Çeşitli tahminlerimiz var. Ümit ederim ki kısa süre içerisinde sağ salim kurtarırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Gül, Tarabya Merkez Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Lübnan'da Türk pilotların kaçırılmasıyla ilgili soru sorulan Gül, Lübnan'ın zor ve riskleri çok olan bir yer olduğunu söyledi.

Gül, oradaki ekiplerin hep tedbirli olduğunu vurgulayarak, "Ancak maalesef biliyorsunuz ki iki pilotumuz kaçırılmış vaziyette. Hemen durumla ilgili temaslara geçildi. Dışişleri Bakanımız ilgili konuşması gereken kişilerle konuştu. Ben de tabii Cumhurbaşkanıyla konuşacağım. Çeşitli tahminlerimiz var. Ümit ederim ki kısa süre içerisinde sağ salim kurtarırız" diye konuştu.

Emekli Orgeneral Başbuğ'un mektubu

Cumhurbaşkanı Gül, Ergenekon Davası kapsamında müebbet hapis cezası alan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un mektubuna ilişkin soruya da "Sayın Başbuğ mektubunda gerek usül gerek esasla ilgili çeşitli hususları belirtiyor. Dün de söylediğim gibi kanun yolu açık, yargılama süreci bitmemiş vaziyette. Dolayısıyla yüksek mahkemeler, temyiz mahkemesi, bütün bu hususları dikkate alıp bunları inceleyeceklerdir" karşılığını verdi.

Esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Tarabya'da esnafla ve vatandaşlarla bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Gül, Tarabya Merkez Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Tarabya'daki polis merkezini ziyaret etti. Burada görevli polislerle bayramlaşan Gül, çıkışta vatandaşlarla ve polis memurlarıyla fotoğraf çektirdi.

Gül, babası tarafından yanına getirilen "Abdullah Gül" isimli çocuğun da bayramını kutladı. Çınar Çay Evi'nde bir süre oturan ve çay içen Gül, vatandaşlarla ve esnafla bir süre sohbet etti.