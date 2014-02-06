'Cumhurbaşkanı Gül Ulaştırma Bakanı ile görüşme kararı aldı'

Perşembe günleri Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde "devlet günü" olarak adlandırılır; Çünkü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, her perşembe Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı'nı kabul eder, son gelişmeler hakkında ilk elden bilgi alır. Ancak bugün, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün rutin programına son anda sürpriz bir isim daha eklendi; Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Lütfi Elvan.

Cumhurbaşkanı'nın, internet konusunda Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na (TİB), site kapatmaya kadar varan geniş yetkiler tanıyan yasanın TBMM'de kabulünden sadece saatler sonra Ulaştırma Bakanı'nı kabul etmesi dikkat çekti. Ankara'da, "Gül, tartışmalı yasa konusunda birinci elden bilgi alacak" yorumları yapıldı.

Yasanın TBMM'den geçmesinin ardından, sosyal medyada da, Cumhurbaşkanı Gül'e yönelik yasayı veto etmesi yönünde çağrılar yoğunlaştı.