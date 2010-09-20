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Dünya

CUMHURBAŞKANI GÜL TÜRKEVİ'NE GELDİ NEW YORK (A.A)

20 Eylül 2010 01:41

-CUMHURBAŞKANI GÜL TÜRKEVİ'NE GELDİ NEW YORK (A.A) - 19.09.2010 - 65. Dönem BM Genel Kurulu Genel Görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, New York'taki temasları kapsamında Türkevi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliğinde BM Genel Kurulu toplantıları konusunda düzenlenen toplantıya katılmak için geldiği Türkevi'nin kapısında, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Gül, bugün yine Türkevi'nde önce basın mensupları, ardından da Türk dernek temsilcileriyle bir araya gelecek.

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