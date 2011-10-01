T24 LogoT24 Logo
Politika

Cumhurbaşkanı Gül, TBMM'de TBMM (A.A)

01 Ekim 2011 18:18

-Cumhurbaşkanı Gül, TBMM'de TBMM (A.A) - 01.10.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM'nin 24. Dönem 2. Yasama Yılı'nın açılış konuşmasını yapmak üzere Meclise geldi. TBMM'ye gelişinde, TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam tarafından askeri törenle karşılanan Gül, tören kıtasını denetledikten sonra, Sağlam eşliğinde Şeref Kapısı'ndan Meclis Ana Binasına geçti. Gül'ü burada TBMM Başkanı Cemil Çiçek karşıladı.  Başkanlık kürsüsünün arka bölümündeki özel odaya geçen Gül, yeni yasama yılının açış konuşmasını yapacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24