-Cumhurbaşkanı Gül, TBMM'de TBMM (A.A) - 01.10.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM'nin 24. Dönem 2. Yasama Yılı'nın açılış konuşmasını yapmak üzere Meclise geldi. TBMM'ye gelişinde, TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam tarafından askeri törenle karşılanan Gül, tören kıtasını denetledikten sonra, Sağlam eşliğinde Şeref Kapısı'ndan Meclis Ana Binasına geçti. Gül'ü burada TBMM Başkanı Cemil Çiçek karşıladı. Başkanlık kürsüsünün arka bölümündeki özel odaya geçen Gül, yeni yasama yılının açış konuşmasını yapacak.