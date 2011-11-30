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Cumhurbaşkanı Gül: Şike yasasıyla ilgili rahatsızlıklarım var

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, futbolda şike cezalarında indirim yapılmasını öngören yasayla ilgili..

30 Kasım 2011 02:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, futbolda şike cezalarında indirim yapılmasını öngören yasayla ilgili rahatsızlığının bulunduğunu belirterek, “Altı ay önce çıkmış olan bir yasanın daha düzgün  çıkması gerekirdi” dedi.



Cumhurbaşkanı Gül, Kırgızistan'a hareketinden önce Esenboğa  Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısındaki açıklamalarının ardından  gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Gül, futbolda şike cezalarında indirim yapılmasını öngören yasanın dün  meclisten çıktığını ve yasayla ilgili Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil  Tayyar'ın kendisine bir mektup gönderdiğini anımsatan bir gazetecinin, sosyal  paylaşım sitelerinden de tepki alıp almadığının ve kararının ne olacağını sorması  üzerine “Açıkçası bu yasa ile ilgili rahatsızlığım var. Çünkü altı ay önce  çıkmış olan bir yasanın daha düzgün çıkması gerekirdi” dedi.

Yasanın ilk uygulanacağı dönemde değişikliğe uğramasının, yasanın  dikkatli bir şekilde incelenmesini gerekliliğini gösterdiğini belirten Gül,  “Bunun için inceleniyor” diye konuştu.

Yasaya meclisteki bütün partilerin destek verdiğini de ifade eden Gül,  kararından önce yasayı incelettiğini söyledi.


'Başbakan'a hemen işe başlama dinlen dedim'

Başbakan Erdoğan'ın rahatsızlığı nedeniyle, kendisine telkinde bulunduğunuza dair haberlere ne diyeceksiniz sorusuna ise Gül, "Hepimiz insanız, hepimizin sağlığı bozulabilir. Çok yoğun çalışanlar bir araya geldiğimiz konuşuruz bu gayet normal. Sağlığı çok iyi, ameliyatı çok iyi geçti. Gayet iyi. Kendisine dinlen hemen işe başlama dinlen dedim, küçük bir olaydı, sağlığı gayet iyi dinleniyor." dedi.


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