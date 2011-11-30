Cumhurbaşkanı Gül: Şike yasasıyla ilgili rahatsızlıklarım var

T24 -

'Başbakan'a hemen işe başlama dinlen dedim'

Cumhurbaşkanı Gül, Kırgızistan'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısındaki açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.Gül, futbolda şike cezalarında indirim yapılmasını öngören yasanın dün meclisten çıktığını ve yasayla ilgili Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın kendisine bir mektup gönderdiğini anımsatan bir gazetecinin, sosyal paylaşım sitelerinden de tepki alıp almadığının ve kararının ne olacağını sorması üzerine “Açıkçası bu yasa ile ilgili rahatsızlığım var. Çünkü altı ay önce çıkmış olan bir yasanın daha düzgün çıkması gerekirdi” dedi.Yasanın ilk uygulanacağı dönemde değişikliğe uğramasının, yasanın dikkatli bir şekilde incelenmesini gerekliliğini gösterdiğini belirten Gül, “Bunun için inceleniyor” diye konuştu.Yasaya meclisteki bütün partilerin destek verdiğini de ifade eden Gül, kararından önce yasayı incelettiğini söyledi.Başbakan Erdoğan'ın rahatsızlığı nedeniyle, kendisine telkinde bulunduğunuza dair haberlere ne diyeceksiniz sorusuna ise Gül, "Hepimiz insanız, hepimizin sağlığı bozulabilir. Çok yoğun çalışanlar bir araya geldiğimiz konuşuruz bu gayet normal. Sağlığı çok iyi, ameliyatı çok iyi geçti. Gayet iyi. Kendisine dinlen hemen işe başlama dinlen dedim, küçük bir olaydı, sağlığı gayet iyi dinleniyor." dedi.