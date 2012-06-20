Cumhurbaşkanı Gül, Semra Özal'ı Köşk'te kabul etti

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'ı Tarabya Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal ile oğlu Ahmet Özal'ı Tarabya'daki Huber Köşkü'nde kabul etti. Görüşme saat 10.30'da başladı ve yaklaşık 1 saat sürdü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

Devlet Denetleme Kurulu'nun, Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili raporunun açıklanmasının ardından Semra Özal, Cumhurbaşkanı Gül'den görüşme talebinde bulunmuş, bu talep Gül tarafından kabul edilmişti. (Özkan Arslan- DHA)