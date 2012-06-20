T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Gül, Semra Özal'ı Köşk'te kabul etti

Devlet Denetleme Kurulu'nun, Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili raporunun açıklanmasının ardından Semra Özal, Cumhurbaşkanı Gül'den görüşme talebinde bulunmuştu

20 Haziran 2012 15:08

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'ı Tarabya Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal ile oğlu Ahmet Özal'ı Tarabya'daki Huber Köşkü'nde kabul etti. Görüşme saat 10.30'da başladı ve yaklaşık 1 saat sürdü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

Devlet Denetleme Kurulu'nun, Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili raporunun açıklanmasının ardından Semra Özal, Cumhurbaşkanı Gül'den görüşme talebinde bulunmuş, bu talep Gül tarafından kabul edilmişti. (Özkan Arslan- DHA)

ETİKETLER

CumhurbaşkanıSemra Gül

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24