Cumhurbaşkanı Gül: Roma'da ne bir AVM ne de bir gökdelen var!

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İtalya ziyaretine ilişkin Roma'da tarihi dokunun korunmuş olmasına değindi. Twitter hesabından "Şehrin yüzlerce yıllık ihtişamlı binaları, meydanları, sokakları öyle korunmuş ki ne bir gökdelen ne de bir AVM var" diye yazan Gül'e takipçileri, "Burada bir gönderme mi var sayın cumhurbaşkanım?" yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İtalya ziyaretinden dün döndü. Bu sabah da bir ay sonra ilk kez tweet attı. Cumhurbaşkanı, Twitter'dan İtalya izlenimlerini fotoğraflar eşliğinde paylaştı. Hürriyet'in haberine göre Gül, İtalya ile ilgili tweetlerinde Roma'daki tarihi dokunun korunmuş olmasından bahsetti. Gül'ü takip edenler ise bu tweete, ''Burada bir gönderme mi var sayın cumhurbaşkanım?'' diye yorum yazdılar.

Gül'ün bu sabah attığı tweetler şöyle:

- İtalya’ya gerçekleştirdiğim devlet ziyaretinden dün döndüm.

- Heyetimde bakanların yanı sıra her partiden milletvekilleri, çok sayıda iş adamı ve sanatçılar vardı.

- Cumhurbaşkanı Napolitano 1925 doğumlu, çok saygın ve bilge bir devlet adamı.

- Yaptığımız basın toplantısında Türkiye ile ilgili çok güzel açıklamalarda bulundu

- Ebedi şehir diye anılan başkent Roma, dünyanın en zengin açık hava müzesi.

- Şehrin yüzlerce yıllık ihtişamlı binaları, meydanları, sokakları öyle korunmuş ki ne bir gökdelen ne de bir AVM var.

- Yüzyıl önceki fotoğraflardaki Roma’nın bugünden tek farkı, yollarında otomobiller yerine at arabalarının olması.

- Roma Belediye Başkanı, ofisinden bana şehirle ilgili bilgi verdi.

- İtalyanlar, bir zamanlar papaların, kralların yaşadığı muhteşem Quirienale Sarayı’nda, tarihlerindeki ihtişamı bugün de yaşatıyorlar.

- Heyetimizdeki İskender Pala bu durumu “İtalyanlar, tarihi devletin içinde yaşatıyorlar” diyerek veciz bir şekilde ifade etti.

- Türk - İtalyan İş Forumu’na iş dünyasının ilgisi çok büyüktü. Şirketlerimiz önemli anlaşmalar yaptılar.

- 2000 yıl önce yapılan Kolezyum hakkında bakanlarımız, milletvekillerimiz ve heyetimizde yer alan gazetecilerle birlikte bilgi aldık.

- Her resmî seyahatimde gittiğim ülke ile ilgili sanatçılar, bilim adamları ve sporcular da heyetime dâhil olur.

- Fatih Terim’e gösterilen ilgi bütün heyetimizi gururlandırdı.

- Roma Belediye Başkanı ile sıcak bir futbol sohbeti yaptık.