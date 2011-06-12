-CUMHURBAŞKANI GÜL OYUNU KULLANDI ANKARA (A.A) - 12.06.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oyunu Çankaya İlköğretim Okulu'nda kullandı. Gül, eşi Hayrünnisa Gül ve oğlu Mehmet Emre Gül ile birlikte Cumhurbaşkanlığı konutundan yürüyerek oy kullanacağı Çankaya İlköğretim Okulu'na geldi. Okulun girişinde vatandaşların alkışlarla karşıladığı Cumhurbaşkanı Gül ve eşi, kendilerini bekleyenlerle kısa süre sohbet etti. Daha sonra 1139 nolu sandığın bulunduğu sınıfa giden Cumhurbaşkanı Gül, eşi ve oğlu, oylarını kullandılar. Cumhurbaşkanı Gül, oyunu ''hayırlı olsun'' diyerek sandığa attıktan sonra ''zarfların küçük olduğunu söylüyorlardı. Ama gayet iyiymiş'' dedi. Gül'ün oğlu Mehmet Emre Gül de genel seçimlerde ilk kez oy kullanmış oldu. Cumhurbaşkanı Gül, okuldan ayrılırken gazetecilere açıklamada bulundu. Seçimin millete, vatana, memlekete hayırlı olmasını dileyen Gül, demokrasilerin en güzel yanlarından birinin millet iradesinin sandığa yansıdığı, çok partili seçimlerin yapıldığı günler olduğunu söyledi. Gül, demokrasinin sadece oy kullanmak anlamına gelmediğini ama oy kullanmanın ve çok partili seçimlerin demokrasinin temel direği olduğunu dile getirdi. Gül, şunları kaydetti: ''Millet artık kararını bugün verecek. Yarın Türkiye'yi kim nasıl yönetecek bunu işaret edecek. Bundan sonra hep beraber bütün seçim meydanlarında söylenenlerin orada kalmasını, bundan sonra bütün siyesi partilerimizin bütün siyasi liderlerin, herkesin elbirliği içerisinde, herkesin bu ülkenin bütün vatandaşlarının geleceğine yönelik işbirliği içerisine girmeleri gerektiğine inanıyorum. Bu olgunluğu herkesin göstereceğinden hiçbir şüphem yoktur. Daha önce de bunlar olmuştur. Her şey seçim meydanlarında kalmıştır, ertesi gün ise ülkemizin problemlerini çözmek, ülkemizi daha güçlü yapmak bütün vatandaşlarımızın beklentisi doğrultusunda çalışmak için elbirliği içerisinde olma günüdür. Türkiye bunu da ispatlayacaktır. Bundan hiçbir tereddütüm yoktur. Bir kez daha seçimlerin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bütün vatandaşlarıma da hala oy kullanmak için çok vakit var, hiç kimsenin ihmal etmeden muhakkak bu vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerini bir kez daha tavsiye ediyorum.'' Cumhurbaşkanı Gül, vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra konuta geçti. Konuta geçerken Gül, yolun karşısında bulunan taksi durağındakilere, ''çok kalabalık bugün. Başka bir gün uğrarım'' dedi.