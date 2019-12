-CUMHURBAŞKANI GÜL NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI ANKARA (A.A) - 15.04.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İlci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Metin İlci'nin oğlunun nikah şahitliğini yaptı. Sheraton Otel'deki nikaha, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları Cemil Çiçek ve Bülent Arınç, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Abdülkadir Aksu ve Hüseyin Çelik, BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, TESK Başkanı Bendevi Palandöken ile çok sayıda milletvekili ve davetli katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende, Fatih İlci ile Semra Yılmaz çiftinin nikahını, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek kıydı. Çiftin nikah şahitliğini, Cumhurbaşkanı Gül, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları Çiçek ve Arınç, Bakanlar Yılmaz, Şimşek, Eker, Eroğlu, eski bakan Ergin, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çelik ve Aksu ile HAS Parti Genel Başkanı Kurtulmuş yaptı. Evlilik cüzdanını geline veren Cumhurbaşkanı Gül, ''Allah mesut etsin. Örnek bir aile kurmanızı arzu ediyoruz. Şüphesiz ki aile kurmak kolay değil, her şeyin başı aile. Aslında burada Sayın Başbakan olsaydı, onun yapacağı nasihati hepiniz biliyorsunuz, ben de size o nasihati yapmış olayım. Ailenin güçlü olması, çocukların, akrabaların büyük olmasıyla olur. Bunları eminim sizler de biliyorsunuz. Vatana, millete, ülkemize, ailenize hayırlı evlatlar yetiştirin. Onlar da sizler gibi güzel olsun'' diye konuştu.