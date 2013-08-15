Cumhurbaşkanı Gül: Necdet Özel’in çabalarının şahidiyim!

BDP ve PKK yöneticilerinden gelen af çağrılarını da değerlendiren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Af konusu konuşulan bir konu değil” dedi. Genel Kurmay Başkanı Necdet Özel’e yönelik eleştirilere de değinen Gül, “Özel’in Türk Silahlı Kuvvetlleri’nin hak ve hukukunun korunması konusundaki çabalarının şahidiyim...” dedi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 3. zirvesi için Azerbaycan'da bulunan Cumhurbaşkanı Gül, gündemdeki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Çözüm sürecinin hükümet tarafından cesur ve iyi niyetli bir adım olarak takdir edilmesi ve kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirten Gül, BDP ve PKK yöneticilerinden gelen af çağrılarını da değerlendirdi.

Genel affın konuşulan bir konu olmadığını vurgulayan Gül, "İllegal kıyafetlerle gösteriler yapmak ve sorumsuzca açıklamalarda bulunmak herkesi tedirgin ve irite eder" uyarısında bulundu.

Gezi olaylarının eylül ayında devam edeceği yönündeki açıklamalara da değinen Gül, "Niye böyle olacakmış ki. Böyle açıklamaları gereksiz görüyorum. Sanki olaylara davetiye çıkarıyor gibi algılanabilir" ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül, bir tavsiyenin, isteğin protesto şeklinde duyurulmasının şiddetten uzak kurallara uygun şekilde yapıldığı takdirde dikkate alınacağını da vurguladı.

Cumhurbaşkanı Gül, Balyoz ve Ergenekon davaları üzerinden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e yönelik eleştirileri de yorumladı: "Orgeneral Özel'in Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hak ve hukukun korunması konusundaki çabasının şahidiyim"

Gül, Balyoz Davası'na ilişkin soruya ise, "Kimseye sen suçlusun da, değilsin de denemez. Hepimizin hukuk sürecinin usul ve esaslara uygun bir şekilde sürecin sonlanmasını beklememiz gerekir" yanıtını verdi.