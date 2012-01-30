T24 LogoT24 Logo
Politika

Cumhurbaşkanı Gül Müşrif Sarayı'nda ABU DABİ (A.A)

30 Ocak 2012 14:08

-Cumhurbaşkanı Gül Müşrif Sarayı'nda ABU DABİ (A.A) - 30.01.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Halife Bin Zayed El Nahyan ile bir araya geldi.  Gül, Müşrif Sarayı'na gelişinde, Şeyh Halife tarafından kapıda karşılandı. Gül ve Halife'nin tören alanına geçmesinin ardından 21 pare top atışı eşliğinde tören kıtası tarafından İstiklal Marşı çalındı.  Törenden sonra iki ülke heyetlerinin katılımıyla toplu görüşme gerçekleştirildi. Daha sonra Gül ve Şeyh Halife baş başa görüşmeye geçtiler.  Basın mensuplarının görüşmenin başlangıcında görüntü aldıkları sırada, Şeyh Halife, Gül'ün ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Gül ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan memnun olduklarını ifade eden Şeyh Halife, Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiklerini belirtti.  Cumhurbaşkanı Gül de iki ülke ilişkilerinin ulaştığı seviyeden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bütün Körfez ülkeleriyle ilişkilerin TÜrkiye için önemini vurguladı. Gül, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Körfez İşbirliği Teşkilatı Başkanlığını başarılı bir şekilde yaptığını de kaydederek, bu konuda kendilerine teşekkür etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24