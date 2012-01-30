-Cumhurbaşkanı Gül Müşrif Sarayı'nda ABU DABİ (A.A) - 30.01.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Halife Bin Zayed El Nahyan ile bir araya geldi. Gül, Müşrif Sarayı'na gelişinde, Şeyh Halife tarafından kapıda karşılandı. Gül ve Halife'nin tören alanına geçmesinin ardından 21 pare top atışı eşliğinde tören kıtası tarafından İstiklal Marşı çalındı. Törenden sonra iki ülke heyetlerinin katılımıyla toplu görüşme gerçekleştirildi. Daha sonra Gül ve Şeyh Halife baş başa görüşmeye geçtiler. Basın mensuplarının görüşmenin başlangıcında görüntü aldıkları sırada, Şeyh Halife, Gül'ün ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Gül ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan memnun olduklarını ifade eden Şeyh Halife, Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Gül de iki ülke ilişkilerinin ulaştığı seviyeden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bütün Körfez ülkeleriyle ilişkilerin TÜrkiye için önemini vurguladı. Gül, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Körfez İşbirliği Teşkilatı Başkanlığını başarılı bir şekilde yaptığını de kaydederek, bu konuda kendilerine teşekkür etti.