Cumhurbaşkanı Gül: Kuveyt'te hayat gece başlar

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kuveyt Emiri Şeyh Al-Sabah'ın davetine icabetle resmi ziyarette bulunmak üzere Kuveyt'e geldi. Bu arada Kuveyt Meclis Başkanı'nı kabul etmek için bekleyen Cumhurbaşkanı Gül, beraberindeki bakanlara "Burada hayat gece başlar" diye espri yaptı.

Cumhurbaşkanı Gül'ü Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda, Kuveyt Emiri Şeyh El Sabah ile Veliaht Prens Şeyh Nawaf El Sabah törenle karşıladı. Karşılama töreninde, Meclis Başkanı Marzouk Ali El Ghanim, Ulusal Muhafızlar Başkan Yardımcısı Şeyh Mishaal El Sabah, Başbakan Şeyh Jaber Mübarek El Hamad El Sabah, Emirlik Divanı İşleri Bakanı Şeyh Nasır El Sabah, Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah El Ahmad El Sabah, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Muhammed El Sabah, Emirlik Divanı İşleri Bakan Yardımcısı Şeyh Ali Cerrah El Sabah, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Khaled El Sabah, BaşbakanYardımcısı, Ticaret ve Sanayi Bakanı Abdulmuhsin El Modij, Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Muhammed Abdullah El Sabah ve Büyükelçi Murat Tamer hazır bulundu. Kuveytli çocukların çiçek sunduğu törenin sonunda Cumhurbaşkanı Gül ve Hayrünnisa Gül, Kuveyt Emiri'nin eşliğinde Bayan Sarayı'na hareket etti. Karşılamaya basın mensupları alınmadı.

Cumhurbaşkanı Gül, diplomatik ilişkilerin tesisinin 50. yılında işbirliğin arttırılmasına yönelik temaslarda bulunacak. Dört gün sürecek ziyaretin geçtiğimiz Nisan ayında Kuveyt Emiri'nin Türkiye ziyaretine iade mahiyetinde olduğu bildirildi. Gül'e Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanı sıra milletvekilleri, basın ve iş dünyasından temsilciler eşlik ediyor. Son altı yıl içinde devlet başkanı düzeyinde altıncı ziyaret olan Kuveyt ziyaretine Türkiye Kuveyt İş Forumu'da katılıyor.

Basın mensuplarının kamera ve fotoğraf makinelerine el konuldu

Bu arada, Cumhurbaşkanı'nın Kuveyt gezisini izlemek üzere bir gün önce Kuveyt'e gelen Türk basın mensuplarının Kuveyt Havalimanı'nda kamera ve fotoğraf makinelerine el konuldu. Kuveytli havaalanı yetkilileri, ülkeye izinsiz kamera ve fotoğraf makinelerinin sokulmasının yasak olması gerekçesiyle el konulduğunu açıkladı. Türk basın mensupları, Cumhurbaşkanı Gül'ü izlemek için geldiklerini, Kuveyt Emiri'nin misafiri olduklarını söyleseler de sorun çözülmedi. Türk basın mensupları, kendi imkanları ve THY Kuveyt Havalimanı yetkililerinin girişimiyle kamera ve fotoğraf makineleriyle ilgili sorunu 12 saat sonra çözerek techizatlarına kavuştu.

Cumhurbaşkanı Abdulah Gül, Kuveyt Beyan Sarayı'nda, Kuveyt'deki fimans kuruluşlarının temsilcilerinden Kuwait Finance House Yönetim Kurulu Başkanı Hamed Abulmohsen Al Marzouq'u ve ardından sırasıyla National Bank of Kuwait (NBK) Yönetim Kurulu Başkanı ve NBK Grup Başkan Yardımcısı Şeyha Al-Bahar ile Kuveyt Yatırım İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Bader Al-Saad'ı kabul etti. Gül, Beyan Sarayı'nda daha sonra Kuveyt Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Khaled Al- Hamad Al-Sabah, Kuveyt Meclis Başkanı MarzoukAli AlGhanim Kuveyt Başbakanı Şeyh Jaber Mübarek AlHamad AlSabah'ı da kabul ederek görüştü.

Burada hayat gece başlar

Bu arada Kuveyt Meclis Başkanı'nı kabul etmek için bekleyen Cumhurbaşkanı Gül, beraberindeki bakanlara "Burada hayat gece başlar" diye espri yaptı. Gül, beraberinde Kuveyt'e geldiği Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'e ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye dönerek, "Dışarı çıktınız mı hiç? Arkadaşları biraz dolaştıracaksınız" dedi, Bakan Zeybekci ise, "Gece gezeceğiz" diye yanıt verdi. Gül, bunan üzerine, "Burada hayat gece başlar yalnız. Akşam çıkın" diye gülerek espri yaptı.

Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra Kuveyt Emiri Şeyh Al Sabah ile de Beyan Sarayı Konferans Merkezi ve Kuveyt Emiri Makam Odası'nda başbaşa görüştü.

Gül'e eşlik eden bakanlar daha sonra Kuveytli yetkililerle anlaşmaların imza töreninde buluştu. Her iki ülke arasında çeşitli anlaşmalara imza atıldı.

Kuveyt ile dört yeni anlaşma imzalandı

Türkiye ve Kuveyt arasında bugün dört yeni anlaşma imzalandı. Anlaşmalara Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah'ın davetlisi olarak Kuveyt'te bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de hazır bulunduğu bir törenle imza atıldı. Beyan Sarayı'ndaki imza töreninde iki ülke arasında askeri eğitim işbirliği anlaşması, basın ve enformasyon alanında işbirliği, ticari deniz taşımacılığı anlaşması ve arşiv alanında işbirliği anlaşmaları imzalandı. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah'ın davetlisi olarak bugün Kuveyt'e gelen Gül'e eşlik eden Başbakan Yardımcısı Emrullan İşler, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ile Kuveytli bakan ve yetkililer imza törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Gül ziyaretinin ilk gününün sonunda Kuveyt Emiri Şeyh El Sabah'ın onuruna vereceği akşam yemeğine iştirak etti. Gül buradaki temaslarına yarın da devam edecek. Gül 3 Nisan'da Türkiye'ye dönecek