Cumhurbaşkanı Gül, Kılıçdaroğlu ve Elçi ve Türk'le görüşecek

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tutuklu milletvekilleri nedeniyle Meclis’teki yemin boykotuyla ortaya çıkan gerilime el koydu. Gül, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve bağımsızları temsilen Şerafettin Elçi ve Ahmet Türk'ü Köşk'e davet etti.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yarın CHP Cuma günü de bağımsızlar adına iki milletvekili ile görüşecek. MHP'den ise davete ret yanıtı geldi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bağımsız ve CHP milletvekillerinin yemin etmemesiyle patlak veren krize el attı.



Gül, gelişmeler hakkında yarın saat 11.00'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cuma günü saat 11.30'da da bağımsız milletvekillerini temsilen Şerafettin Elçi ve Ahmet Türk'le görüşecek.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, program yoğunluğunu gerekçe göstererek Köşk'ten gelen davete ret cevabı verdi.



CHP, Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ın mahkeme tarafından serbest bırakılmamaları nediyle Meclis'te dün yapılan yemin törenine katılmış ancak yemin etmemişti. BDP destekli bağımsız milletvekilleri de, Hatip Dicle ve 5 KCK tutuklusu milletvekili nedeniyle yemin törenini boykot edip Meclis'e gitmemişti.



Ortaya çıkan kriz sonrası siyasi partiler arasındaki diyalogsuzluk gündeme gelmişti.





TANRIKULU: DAVET ÖNEMLİ



CHP MYK’dan çıkarak NTV yayınında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Gül'ün davetini önemli olarak niteledi ve "Türkiye’de çözülmesi gereken bir sorun var, sorun milli iradenin hapsedilmesi. Cumhurbaşkanı'nın daveti ve sözleri bu açıdan önemli" dedi.



Gül’ün davetiyle ilgili, BDP destekli bağımsız milletvekili Şerafettin Elçi’den de bir açıklama geldi. Bugün NTV yayınında, Başbakan’dan randevu talep ettiklerini ancak bunun kabul edilmediğini belirten Elçi, Köşk buluşması hakkında, "Teklif bugün geldi ve kabul ettik" demekle yetindi.





