T24 LogoT24 Logo
Dünya

Cumhurbaşkanı Gül Kenya'da

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kenya'nın Başkenti Nairobi'de Ömeriye Vakfı Okullarını ziyaret etti.

21 Şubat 2009 02:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kenya'nın Başkenti Nairobi'de Ömeriye Vakfı Okullarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Gül, geçen yıl eğitim öğretime başladığı bildirilen okulun resmi açılışını yaptı.

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Gül, Kenya'ya geldiklerinden beri güzel anlar geçirdiklerini ifade ederek, "Burada başka bir heyecan ve güzel bir duygu yaşıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Gül, Türkler'in uzaklardan gelip Afrika'nın bir çok ülkesinde olduğu gibi, Kenya'da okul açmasından ve eğitim yoluyla ülkenin kalkınmasına hizmet etmesinden gurur duyduğunu belirtti.

Okulun Türklerle Kenyalılar arasındaki dostluk köprüsünü geliştireceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Gül, bunu sağlayanlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Gül, okulun açılışını yaptıktan sonra sınıfları dolaştı ve sinevizyon eşliğinde okul hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkçe sınıfını ziyaretinde Kenya'lı öğrencilerle Türkçe konuştu. Burada, Omar Abdullah adlı Kenyalı bir çocuk, Cumhurbaşkanı Gül'ün memleketi Kayseri'ye ait "Gesi Bağları" türküsünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Gül'e bir resim, eşi Hayrünnisa Gül'e deri çerçeveli bir ayna hediye edildi.

HAYRÜNNİSA GÜL'ÜN ZİYARETLERİ

Cumhurbaşkanı Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül de bir dizi ziyarette bulundu.

İlk olarak zürafaların barındığı bir yeri ziyaret eden Gül, bir ağacın üzerine kurulu platforma çıkarak zürafaları besledi.

Hayrünnisa Gül, daha sonra yetim çocukların kaldığı Kenya Çocuk Evini ziyaret etti.

Kenya Başbakanı Raila Odinga'nın eşi İda Odinga'nın eşlik ettiği ziyarette, Hayrünnisa Gül, çocuklara çeşitli hediyeler verdi ve Kenyalı bir çocuğun hediye ettiği Masai kolyesini boynuna taktı.

Cumhurbaşkanı Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül, son olarak Kenya Dağı'ndan elle çıkarılan kilden seramiklerin üretildiği Kozuri Seramik Atölyesi'ni gezdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24