Cumhurbaşkanı Gül Kenya'da

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kenya'nın Başkenti Nairobi'de Ömeriye Vakfı Okullarını ziyaret etti.



Cumhurbaşkanı Gül, geçen yıl eğitim öğretime başladığı bildirilen okulun resmi açılışını yaptı.



Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Gül, Kenya'ya geldiklerinden beri güzel anlar geçirdiklerini ifade ederek, "Burada başka bir heyecan ve güzel bir duygu yaşıyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Gül, Türkler'in uzaklardan gelip Afrika'nın bir çok ülkesinde olduğu gibi, Kenya'da okul açmasından ve eğitim yoluyla ülkenin kalkınmasına hizmet etmesinden gurur duyduğunu belirtti.



Okulun Türklerle Kenyalılar arasındaki dostluk köprüsünü geliştireceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Gül, bunu sağlayanlara teşekkür etti.



Cumhurbaşkanı Gül, okulun açılışını yaptıktan sonra sınıfları dolaştı ve sinevizyon eşliğinde okul hakkında bilgi aldı.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkçe sınıfını ziyaretinde Kenya'lı öğrencilerle Türkçe konuştu. Burada, Omar Abdullah adlı Kenyalı bir çocuk, Cumhurbaşkanı Gül'ün memleketi Kayseri'ye ait "Gesi Bağları" türküsünü söyledi.



Cumhurbaşkanı Gül'e bir resim, eşi Hayrünnisa Gül'e deri çerçeveli bir ayna hediye edildi.



HAYRÜNNİSA GÜL'ÜN ZİYARETLERİ



Cumhurbaşkanı Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül de bir dizi ziyarette bulundu.



İlk olarak zürafaların barındığı bir yeri ziyaret eden Gül, bir ağacın üzerine kurulu platforma çıkarak zürafaları besledi.



Hayrünnisa Gül, daha sonra yetim çocukların kaldığı Kenya Çocuk Evini ziyaret etti.



Kenya Başbakanı Raila Odinga'nın eşi İda Odinga'nın eşlik ettiği ziyarette, Hayrünnisa Gül, çocuklara çeşitli hediyeler verdi ve Kenyalı bir çocuğun hediye ettiği Masai kolyesini boynuna taktı.



Cumhurbaşkanı Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül, son olarak Kenya Dağı'ndan elle çıkarılan kilden seramiklerin üretildiği Kozuri Seramik Atölyesi'ni gezdi.

