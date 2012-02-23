Cumhurbaşkanı Gül, ilk kez askeri tatbikata katıldı!

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kış-2012 Tatbikatı ile ilgili, ''Aslında bütün bu hazırlıklar, bütün bu tatbikatlar, bütün bu harcamalar, barışı temin etmek için yapılmaktadır. Biz bölgesinde barış isteyen, istikrar ve güven dağıtan jeneratör gibi bir ülkeyiz. Bütün arzumuz bölgemizde huzurun, güvenliğin, istikrarın olması ve bunun üzerinde de iş birliğinin genişlemesidir''dedi.

Cumhurbaşkanı Gül, ''Çeşitli şartlar altında müşterek, fiili ve atışlı olarak icra edilen bu tatbikat sırasında bütün kuvvetlerimizin nasıl bir koordinasyon içinde olduğunu, nasıl etkin olduğunu, nasıl başarılı olduğunu, eğitimli olduğunu, donanımlı olduğunu görmekten çok büyük bir gurur duyduk'' dedi.

Hava kuvvetlerinin de katıldığı tatbikatın, TSK'nın en zor şartlarda, en modern imkanları kullanarak muharebede nasıl başarılı olacağını gösterdiğini belirten Gül, tatbikatta bir muharebede karşılaşılabilecek her türlü olumsuzlukları da devreye sokan senaryoların icra edildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Gül, Mehmetçiğin en kötü şartlarda nasıl savaşılacağını ve nasıl kazanılacağını gösterdiğini belirterek, şöyle devam etti:

''Mazisi zaferlerle dolu, çok parlak olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bundan sonra da ihtiyaç olduğunda aynı başarıyı göstereceğinden milletimizin hiçbir şüphesi yoktur. Aslında bütün bu hazırlıklar, bütün bu tatbikatlar, bütün bu harcamalar, barışı temin etmek için yapılmaktadır. Biz bölgesinde barış isteyen, istikrar ve güven dağıtan jenaratör gibi bir ülkeyiz. Bütün arzumuz bölgemizde huzurun, güvenliğin, istikrarın olması ve bunun üzerinde de iş birliğinin genişlemesidir.

Atalarımızın söylediği söz eminim hepimizin hafızasındadır, 'Hazır ol cenge, istiyorsa sulh-u selah.' Dolayısıyla bazılarının yanlış yapmasını önlemek istiyorsak, bazılarının gaflete düşmesini önlemek istiyorsak onları caydırmamız gerekir. Onları caydırmanın yolu da gerektiğinde en kötü şartlara, her şeye hazır olmaktır. Hazır olmak da bir günlük iş değildir. İstenmeyen en kötü şartlar doğduğunda ülkemizin, vatanımızın, devletimizin hakkı, hukukunu koruyabilmek için uzun bir eğitim gerekmektedir. Uzun bir eğitimde de büyük fedakarlıklar gerekmektedir. Devletimizin büyük fedakarlıkları sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri en modern araçlarla, gereçlerle, silahlarla donatılmıştır. En modern eğitimler verilmektedir.''

TSK'nın kendisini yenilemesi ve modernleştirmesi

Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin barış ve huzur arayışının sadece bölgesinde değil, dünyanın dört bir yanında da geçerli olduğunu dile getirerek, bunun için uluslararası alanda barışı koruma faaliyetlerine TSK'nın büyük bir özveriyle katıldığını söyledi.

98 yıl önce yaşanan Sarıkamış harekatını ve orada verilen şehitleri hatırlatan Gül, ''Bizler tarihimize önem veririz ve tarihimizi de okuruz. Ama bugün Türk askerinin bu soğukta, 1,5 karda teçhizatını, azmini ve harekat kabiliyetini görünce tarihten ders aldığımızı ve acıları unutmadığımızı bir kez daha görüyorum. Bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum'' dedi.

Cumhurbaşkanı Gül, bugün ortaya çıkan uluslararası ve bölgesel şartların, askeri-politik yeni stratejilerin ortaya çıkmasını gerekli kıldığına işaret ederek, buna karşı TSK'nın kendisini yenilemesi ve modernleştirmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Bunun da büyük bir azimle gerçekleştiğini ifade eden Gül, TSK'nın modernleşmesini planlayan ve gerçekleştiren bütün komutanları tebrik etti.

'Sarıkamış harekatı, derslerle doludur'

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel de tatbikatın ardından yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ve Beşir Atalay ile Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın tatbikatı izlemesinin TSK'ya güç verdiğini söyledi.

Günümüzde harekat ortamındaki her sistemin diğer sistemlerle ilişki içinde olduğunu anlatan Özel, ''Bu nedenle altyapı, planlama, icra, takip ve kontrolde, müştereklik zorunlu hale gelmiştir. Türkiye'nin birçok tehdit ve riskin yoğunlaştığı bölgelerin merkezinde bulunması, başta birleşik ve müşterek harekat olmak üzere TSK'nın değişik harekat ve türlerini başarıyla icra etmeye daima hazır olmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle barış döneminden itibaren müştereklik kültürümüzü geliştirmemizin önemli olduğunu düşünüyorum'' dedi.

Özel, kış şartlarında yapılan tatbikatta ferdi eğitimin yanı sıra birliklerin fiziki güç ve yetenekleriyle uygun teçhizat ve lojistik desteğin önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

''Geçen yüzyılın başında bulunduğumuz coğrafyada icra edilen ve yakın tarihimizde çarpıcı örnekler teşkil eden Sarıkamış harekatı bu yönde alınabilecek derslerle doludur. Kış şartları, ağır yenilgilerin sebebi olabileceği gibi bir kuvvet çarpanı haline de dönüştürülebilir. Bunu sağlamak için üst düzey bir eğitimle birlikte liderlik, yaratıcılık ve inisiyatif kullanma becerilerinin geliştirilmesi, birliklerin en zor şartlarda dahi muharebe ve beka kabiliyetini arttırabilecektir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün sahip olduğu nitelikli personeliyle ile gelişmiş silah ve malzeme teçhizatıyla dünyada ve bölgesinde çok önemli bir konumdadır. Bu konumuyla dostlarına güven vermektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerine tüm imkanları sağlayan Türk milletine ve devlete şükranlarımı sunuyorum.''

'Muharebe sahasının tahayyülü önemlidir'

Özel, silah arkadaşlarına da ''Muharebe sahasının tahayyülü önemlidir. Bir şeyi tahayyül edebilmek için yeterli bilgi altyapısına sahip olmak gerekir. Doğru karara ulaşabilmek için iyi bir durum muhakemesi yapmanız, hasmınızı iyi tanımanız, coğrafi faktörleri ve zamanı lehinize kullanmanız şarttır'' diye seslendi.

Muharebelerin zaman ve mekan bakımından çok boyutlu ve karmaşık hale geldiğini belirten Özel, günümüzün ve yakın geleceğin muharebelerinde erken ikaz ve ihbarın, bilgi, lazer ve mikrodalga teknolojisinin, medya, uluslararası hukuk kuralları, iç ve dış kamuoyu desteğinin, etkili lojistiğin, mobil kuvvetlerin önemle üzerinde durulması gereken parametreler olduğunu vurguladı.

Özel, ''Caydırıcılık, soğuk savaş döneminde sayısal askerlikle sağlanmışken, günümüzde iletişim ağındaki gelişmeler, dünyanın siyasi ve ekonomik konjektürü ve buna bağlı olarak askeri harekatın hedef ve özelliklerinde meydana gelen gelişmeler sonucunda başka yetenekler ihtiyaç göstermekte, özellikle siyasi ve ekonomik güç tarafından yeterince desteklenemeyen ve nitelikten ziyade niceliğe dayanan bir askeri güç caydırıcı olma vasfını yitirmektedir. Harbin nihai askeri hedefine ulaşabilmesi, hasmın azim ve iradesinin yok edilmesi, onun ağırlık merkezinin etkisiz hale getirilmesiyle mümkündür'' diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Gül ve Orgeneral Özel nöbet tutan askerle hatıra fotoğrafı çektirdi.