Cumhurbaşkanı Gül ile Başbakan Erdoğan'ın görüşmesi sona erdi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmek için Çankaya Köşkü'ne geldi. Erdoğan'a ziyarette Başdanışmanı Yalçın Akdoğan eşlik etti.

Son yaşanan yargı olayları ve HSYK düzenlemeleri konusunda muhalefet partisi liderleriyle görüşen Abdullah Gül, edindiği bilgileri paylaşmak için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Erdoğan saat 19.30'da Çankaya Köşkü'ne giriş yaptı.

Erdoğan, Köşke Başdanışmanı Yalçın Akdoğan ile birlikte geldi.

Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme bir saat sürdü.