-Cumhurbaşkanı Gül için Londra'da karşılama töreni LONDRA (A.A) - 22.11.2011 - Türkiye'den İngiltere'ye 23 yıl aradan sonra ilk kez resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül için başkent Londra'da karşılama töreni düzenlendi. Buckingham Sarayı'nın yakınındaki tören alanına Gül çifti gelmeden önce Kraliyet Süvari Birliği bando eşliğinde giriş yaptı. Tören alanına ilk olarak İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve eşi Edinburgh Dükü Philip İngiltere milli marşı eşliğinde geldi. Daha sonra tören alanının White Hall Kapısı'ndan Türk bayraklı araçla Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül girdi. Öndeki araçta, Galler Prensi Charles Cumhurbaşkanı Gül'e eşlik ederken, arkadaki araçta, rahatsızlığı nedeniyle törene katılamayan Prens Charles'ın eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın yerine kraliyet temsilcisinin Hayrünnisa Gül'e eşlik ettiği görüldü. Kraliçe ve eşi, Gül çiftini tören alanındaki platformda karşıladı. Bu sırada Green Park'ta 41 pare, Tower of London'da 62 pare top atışı yapıldı. İstiklal Marşı'nın çalınmasının ardından Cumhurbaşkanı Gül, Edinburgh Dükü Philip eşliğinde Kraliyet Şeref Kıtası'nı selamladı. Selamlamanın ardından Süvari Birliği eşliğinde Kraliyet atlı arabaları tören alanına geldi. Kraliçe Elizabeth ve Cumhurbaşkanı Gül ilk arabaya binerken, Hayrünnisa Gül ile Edinburgh Dükü Philip ikinci arabada yerlerini aldılar. Atlı arabaların tören alanından ayrılışı sırasında ikinci kez İstiklal Marşı çalındı. Konvoydaki başka bir atlı arabada Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve eşi Zeynep Babacan'a Prens Charles'ın eşlik ettiği, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve eşi Şule Akar, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz ve eşi Emel Çeviköz ile İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi David Reddaway ve eşinin de diğer arabalarda olduğu olduğu görüldü. Karşılama töreni sırasında alanda İngiltere Başbakanı David Cameron, Dışişleri Bakanı William William Hague ve İçişleri Bakanı Theresa May de hazır bulundu. Atlı arabalar daha sonra tören alanından ayrılarak Türk ve İngiliz bayraklarıyla donatılan Mall Caddesi'nden geçerek Buckingham Sarayı'na doğru ilerlediler. Cadde boyunca aralarında Türk ve İngiliz vatandaşlarının da bulunduğu çok sayıda kişi sevgi gösterisinde bulundu. Konvoy, Buckingham Sarayı'nın avlusuna bando tarafından çalınan İstiklal Marşı eşliğinde girdi. İstiklal Marşı'nın ardından İngiltere'nin ulusal marşı çalındı. Marşların ardından arabalarından inen Cumhurbaşkanı Gül, Kraliçe 2. Elizabeth, Hayrünnisa Gül ve Edinburgh Dükü Philip, sarayın giriş kapısının önündeki merdivenlerde basın mensuplarına poz verdiler. Kraliçe Elizabeth ve eşi Philip, Cumhurbaşkanı Gül ile eşi Hayrünnisa Gül'e konaklayacakları Belçika Süiti'ne kadar eşlik ettiler ve süit hakkında bilgi verdiler. Karşılama töreni sırasında Kraliçe Elizabeth beyaz bir elbise ve şapka giyerken, Hayrünnisa Gül'ün açık gri bir kıyafet tercih ettiği görüldü. Tören alanına kurulan platformların Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaz renkte hazırlanması ve üzerlerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunması dikkati çekti. Tören alanında yoğun güvenlik önlemleri alınırken, keskin nişancılar da çatılarda konumlanarak alanı korudu. Töreni çok sayıda basın mensubu takip ederken, gazeteciler erken saatlerde tören alanına getirildi. Bu arada, Galler Prensi Charles, konakladıkları Mandarin Otel'e giderek Cumhurbaşkanı Gül ve eşine törenin yapılacağı alana gelişlerinde eşlik etti.