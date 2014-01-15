Gül: Başbakan Erdoğan'a rakip olup olmadığımı zamanla göreceksiniz

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, HSYK düzenlemesi ile ilgili "Merak edilecek bir şey yok" dedi. Gazetecilerin, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibiniz Başbakan Erdoğan mı olacak" sorusu üzerine Gül, "Bu soruların cevabı için daha çok erken önümüzde daha çok günler var. Zamanı gelince hepsini göreceksiniz" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, HSYK'nın yapısında değişiklik öngören yasa teklifine ilişkin "Yargıyla ilgili sıcak tartışmalar yaşanırken ben bunların Türkiye'ye zarar vermeden aşılmasını, bir anayasa değişikliğiyle daha doğru olacağını düşündüm, bu çerçevede siyasi partilerimizin başkanlarını davet ettim" dedi.

Gül'ün konuşamasında satır başları:

"Yargıyla ilgili bu sıcak tartışmalar yaşanırken ben bunların ülkeye zarar vermeden aşılmasını bir anayasa değişikliği ile yapılmasının doğru olacağını düşündüm. Bunun için liderleri davet ettim. HSYK ile ilgili tıkanıklığın, nasıl bir HSYK olması gerektiği konusunda partilerarası bir ayrım yok. AB çerçevesine oturmuş bir HSYK konusunda bir mutabakat var. Olmayacak duaya amin demek için biraraya gelinmez. Görüşmelerde de bu konuda işbirliği yapabileceklerini söylediler. Başbakan ile de bu görüşlerimi paylaştım ve karşılıklı olumlu tavır sergilenirse olumlu bir netice alabiliriz. Bunlar uzun görüşmeleri de gerektirmez, eğer siyasi iradeler samimi bir şekilde ortaya konursa aşılamayacak konu yok. Bu da 1-2 gün içersinde belli olacak. Merak edilecek bir şey yok.