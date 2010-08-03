Cumhurbaşkanı Gül: Her şey normal

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gambiya Büyükelçisi Gibril Joof'u, güven mektubunu sunmak üzere kabul etti.



Kabulün ardından Cumhurbaşkanı Gül, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Gül, ''YAŞ toplantısı, bugün yapılan görüşmeler ve terfilere ilişkin çekinceleri olduğu'' iddiaları konusundaki bir soruyu, ''Hayır, bunlar ayrı şeyler. Yüksek Askeri Şura normal toplantısını yapıyor. Biz de Sayın Başbakan ve Sayın Genelkurmay Başkanı ile biraz önce kendi aramızda son bir değerlendirmemizi yaptık. Herşey gayet normal şekilde'' diye yanıtladı.