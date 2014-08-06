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Cumhurbaşkanı Gül, HDP genel merkezine neden gidemiyor?

Cumhurbaşkanı Gül veda etmek için HDP ziyaretini yaşanan sorun nedeniyle Meclis'te yapacak

06 Ağustos 2014 20:36

Görev süresi 28 Ağustos'ta sona erecek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, veda ziyaretlerini sürdürüyor. Önceki gün Meclis Başkanı Cemil Çiçek ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a veda ziyaretinde bulunan Gül, dün de yüksek yargı organlarının başkanlarını ziyaret etti.

 

Kılıçdaroğlu ile başbaşa görüştü

 

Radikal'de yer alan habere göre Gül, bugün ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Gül'ü CHP Genel Merkezi'nin avlu kapısında karşıladı. Ziyaretinde Gül'e, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Zeynep Damla Gürel de eşlik etti. Gül ile Kılıçdaroğlu'nun başbaşa görüşme yapmayı tercih ettiği, görüşmeye CHP yönetimi ile Köşk'ten kimsenin katılmadığı öğrenildi. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, Gül'ü makam aracına kadar uğurladı.

 

Ziyaret Hamamönü'ndeki Genel Merkez yerine meclis'te olacak

 

Cumhurbaşkanı Gül, yarın ise HDP Genel Merkezi'ne ziyarette bulunacak. Milliyet'ten Aydın Hasan'ın haberine göre  HDP Genel Merkezi'nin bulunduğu yer nedeniyle bu ziyarette bir sorun çıktı. HDP Genel Merkezi, eski Ankara evlerinin bulunduğu Hamamönü semtindeki Sarıca sokakta bulunuyor. Eski bir Ankara evi olan genel merkez binasının çevresinde yoksulların barındığı bakımsız evler de yer alıyor. Ayrıca binaya dar ve kıvrımlı sokaklardan geçilerek gidilebiliyor. HDP binası, mart ayında saldırıya uğramıştı. Güvenlik riski nedeniyle HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Gül'ü genel merkez binasında ağırlayamayacak. Gül ile Demirtaş, yarın saat 14.00'te HDP'nin Meclis'te bulunan odasında görüşecek.

 

Bahçeli hala cevap vermedi

 

Gül, yarın Genelkurmay karargahına da veda ziyaretinde bulunacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Gül'ün ziyaret talebine henüz yanıt vermedi.

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