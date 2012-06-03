Cumhurbaşkanı Gül, havada grevi yasağını onayladı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 'hava iş koluna grev yasağı' getiren yasanın da aralarında bulunduğu 4 kanunu onayladı.

AKP'li İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün imzasını taşıyan tasarı, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerin ardından Perşembe günü yasalaşarak Cumhurbaşkanı Gül'ün onayına sunulmuştu.

THY çalışanlarının grev yapmasına neden olan 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylandı.

Gül, yasayı yayımlanmak üzere Başbakanlık'a gönderdi. Yasa Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Korsan taksiye 3 bin lira ceza

Yeni yasa, hava iş kolunda grev yasağı getirmesinin yanında korsan taksiler için de ceza artırımı öngörüyor.

Onaylanan yasayla, korsan taksicilik yapanlara il seferde bin 950 bir yıl içindeki tekrarı halinde 3 bin 250 lira para cezası kesilecek. Ayrıca korsan çalıştırılan araç da 60 gün trafikten men edilecek.

Korsan taksiye binenlere ise uygulanacak para cezası ise 215 lira.

Değnekçilere 2 yıl hapis

Yasa aynı zamanda kanun dışı park ücreti alan ya da almaya teşebbüs edenlere de cezalar getiriyor. Bu kişiler hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenebilecek.

Askerlik sil baştan

Gül'ün onayladığı kanunlardan birisi de 'Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'.

Askerlik sisteminde köklü değişiklikler içeren kanuna göre her yıl 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında yapılan yoklama ile 1 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında yapılan son yoklama uygulamasına son veriliyor.

Fakülte ve yüksek okul mezunu olanların muvazzaf subay olabilmesi, askerlik muayenelerinin aile hekimleri tarafından yapılması, muvazzaf askerlerin zorunlu hizmet sürelerinin 15 yıldan 10 yıla indirilmesi kanunun öngördüğü yeniliklerden bazıları.

Onaylanan diğer kanunlar ise şunlar:

'Uluslararası Para Fonu Ana Sözleşmesinde İcra Direktörleri Kurulu Reformuna İlişkin Olarak Yapılması Teklif Edilen Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun',

'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Esendere ve Sero Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'