Cumhurbaşkanı Gül, hastaneden ilk fotoğrafını yayınladı

Hastaneden ilk fotoğrafını yayınlayan Cumhurbaşkanı Gül, "Çok şükür, sağlık durumum iyiye gidiyor. Daha birkaç gün burada kalacağım" dedi.



Kulak rahatsızlığı nedeniyle Hacettepe Hastanesi'nde tedavi gören Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan ilk hastane fotoğrafını yayınladı.

Sağlık durumu hakkında bilgi veren Gül, "Hacettepe Üniversite Hastanesi'ndeki tedavim sürüyor. Daha birkaç gün burada kalacağım. Sağ olsun, tüm personel ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Çok şükür, sağlık durumum iyiye gidiyor. Doktorlarım gerekli açıklamaları yapıyor, en güncel bilgileri sürekli sizlerle paylaşıyorlar zaten" diye yazdı.

Gül, çok istemesine rağmen doktorların tavsiyesi üzerine 30 Ağustos törenlerine katılamadığını belirtti.

Devlet kademesinin ötesinde, Türkiye’nin dört bir yanından sevgi ve samimiyet yüklü geçmiş olsun mesajları yağdığını kaydeden Gül, hastanede çalışmalarıma devam ettiğini, raporlar ve kitaplar okuduğunu ifade etti.

Kulak rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık bir haftadır hastanede tedavi gören Gül, iki ay boyunca yurtdışı gezilerini iptal etmişti.

Gül'ün bir süre daha hastanede kalacağı açıklanmıştı.

'Suriye' raporu okuyor



Hasta yatağında yatarken çekilmiş karelerde Cumhurbaşkanı Gül, rapor okurken görüntüleniyor.

Suriye haritasının yer aldığı rapor, "Çatışma-operasyon bölgeleri ve önemli gelişmeler" başlığını taşıyor.

Rapor, 20 -26 Ağustos tarihleri arasındaki gelişmeleri kapsıyor.



Odadaki detaylar

1- 'Çatışma/Operasyon Bölgeleri ve Önemli Gelişmeler' başlıklı, 26 Ağustos 2012 tarihli Suriye raporu

2- George W. Bush'un başkanlık dönemini anlattığı 'Decision Points' isimli kitap

3- Gözlük kabı

4- Sol kolunda anjiyoket olduğu için muayene masasında duran saati

5- Köşk amblemli sunum dosyası

6- Digitürk ve televizyon kumandaları

7- Çalışma masası

8- Hediye paketleri

9- Sunum dosyası