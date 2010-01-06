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Cumhurbaşkanı Gül, hastalandı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hastalandı. Köşk'ten Gül'ün "soğuk algınlığı" geçirdiği açıklandı.

06 Ocak 2010 02:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hastalandı. Köşk'ten Gül'ün "soğuk algınlığı" geçirdiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı'nın günlük programı da bu yüzden değiştirildi. Filistin lideri Mahmud Abbas ile olan heyetlerarası görüşme ve basın toplantısı iptal edildi.

Sabah açıklanan programa göre Abdullah Gül önce Türkiye'nin tüm büyükelçilerine yemek verecekti. Ardından da Abbas görüşecekti. Sonrasında ise ortak basın toplantısı yapılacaktı. Gül'ün günlük programı Mahmud Abbas onuruna verilecek yemek ile son bulacaktı.

Gül, büyükelçilerle yemek yedi. Ama rahatsızlığı nedeniyle kısa bir konuşma yaptı. Sonrasında ise Köşk'ten programın değiştiği bilgisi geldi. Gül, programın geri kalan kısmını iptal etti.

Sadece Mahmud Abbas onuruna ikamet ettiği Dışişleri Konutu'nda saat 20:00'de vereceği yemek kaldı. Yeni programa göre Gül, Abbas ile yemek öncesi kısa bir görüşme yaptı. Çankaya Köşkü'nden ise, "Rahatsızlık nedeniyle programı daralttık. Gerekçesi de Cumhurbaşkanı'nın soğuk algınlığı" açıklaması yapıldı.

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