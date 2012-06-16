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Cumhurbaşkanı Gül: Görev süresi tartışmasına girmem

Anayasa Mahkemesi'nin kararını açıklamasından sonra Gül'den ilk açıklama geldi

16 Haziran 2012 18:22

Anayasa Mahkemesi’nin görev süresiyle ilgili kararını değerlendiren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tartışmaların dışında kalma kararı aldığını belirterek, “Benim için önemli olan görevimi layıkıyla yapmak” dedi.

Anayasa Mahkemesi’nin görev süresiyle ilgili kararını değerlendiren Cumhurbaşkanı Gül, tartışmaların dışında kalma kararı aldığını belirterek, “Benim için önemli olan görevimi layıkıyla yapmak” dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'yla ilgili verdiği kararı değerlendirdi.

Abdullah Gül, şunları söyledi:

''Benim prensip olarak aldığım bir karar var. O da bu tartışmaların dışında kalmak. Benim için önemli olan görevimi layıkıyla yapmak.”

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