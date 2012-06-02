Cumhurbaşkanı Gül 'evsiz kral' Berggruen ile buluştu

Dünyaca ünlü işadamı Nicolas Berggruen, gayrimenkulden enerjiye, turizmden madenciliğe oldukça hızlı büyüdüğü Türkiye’de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le görüştü

Milliyet'in nhaberine göre, politika tarafinda Nicholas Berggruen Enstitüsü (NBI) 21. yüzyılın yeni ve karmaşık sorunları için uygun yönetim sistemlerini karşılaştırmalı çalışmalarla inceleyen tarafsız bir düşünce ve danışmanlık kuruluşu olarak biliniyor. Dünya liderleri ve ünlü ekonomistlerden oluşturduğu konseyle de devlet politikalarında rol oynuyor. ABD’de önceki başkanlık seçimlerinde Obama’yı destekledi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dün eski Almanya Şansölyesi Gerhard Schroeder ve Berggruen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nicolas Berggruen’i kabul etti. Tarabya Köşkü’ndeki görüşmeler basına kapalı gerçekleşti. Gül’ün buluştuğu milyarder işadamı Berggruen (51) farklı yaşantısıyla ilgi çeken bir isim. Alman mağaza zinciri Karstadt, Fransız Le Monde ile İspanyol medya grubu Prisa’nın yönetim kurulunda ismi olan ve çok sayıda gayrimenkul yatırımıyla oteli bulunan Berggruen, 2.3 milyar dolarlık servetine rağmen ‘evsiz’...

Kendisine ait ne evi, ne de otomobili var. Hiç evlenmeyen ve çocuğu da bulunmayan Alman kökenli işadamı ayda 14’e yakın şehir gezmesiyle de tanınıyor. Ünlü fast food zinciri Burger King’de 881 milyon dolarlık hissesi bulunan Berggruen, serveti arttıkça yaşantısını basitleştirme kararı almış.

2000 yılından bu yana hayatını otellerde geçiriyor. Yaklaşık 10 yıl önce Florida yakınlarındaki adasını ve New York’taki lüks dairesini satmış. Dünyanın her köşesinde en sevdiği otellerde odaları ve bu odalarda kıyafetleri hazır bulunuyor.

Koleksiyonunu dağıttı!

Sanat koleksiyonunu da müzelere dağıtmış. Berggruen resim koleksiyonunu da müzelere dağıtmış. Hâlâ Andy Warhol ve Damien Hirst gibi sanatçıların eserlerini satın alıp müzelere bedavaya veriyor.



Babası Alman, annesi Fransız olan Berggruen, hayat felsefesini, “Kısa süreliğine buradayız. Kalıcı olan şey nasıl davrandığımız. Gerçek değer bu” sözleriyle özetliyor. Berggruen’in Musevi kökenli Alman babası Nazi yönetiminden kaçarak Paris’e yerleşmiş. ABD’de finans eğitimi gören Nicolas Berrgruen 1987’de batık vaziyette sembolik 1 euro’ya aldığı Karstadt firmasını 70 milyon euro’luk yatırımla hayata döndürmesi ve böylece 25 bin kişinin işini kurtarmasıyla biliniyor.

Türkiye’de onlarca farklı projede imzası bulunuyor

Nicolas Berggruen, “Berggruen Holdings” adlı grubun patronu. Dünyanın farklı ülkelerinde satın alma ve yatırımların altına imza atan holdingin Türkiye’de de etkili bir kolu bulunuyor. Berggruen’in New York, Berlin, İstanbul, Bodrum, Mumbai ve Tel Aviv gibi dünyanın farklı coğrafyalarında öne çıkan şehirlerde ofisleri var. İstanbul’da Şişli bölgesindeki lüks Elit Plaza adlı rezidans yatırımını üstlenen grup, Haramidere’de Astrum Towers, Bahçeşehir’de Elitkent, Kurtköy’de Millenium Park projelerinin arkasında.

Şirketin Türkiye ayağı Bodrum ve Gümüşlük’te ultra lüks villa yatırımlarını da yapmış durumda. Hidroelektrik tarafında Türkiye’de elinde 3 lisans bulunduran Berggruen, Oreko Madencilik ile farklı maden türlerinde 22 lisansla, Çanakkale ve Güney Marmara’da rüzgar enerjisi yatırımlarının da sahibi konumunda.

Grup tek kalemde 200 milyon dolarlık yatırımların üzerinde fırsatların peşinde olan bir yatırım şirketi olduğunu ifade ediyor. Berggruen, 20 yıldan bu yana 100’ün üzerinde projeye yatırım yaptı. Bunların içinde gayrimenkul ve enerji projeleri öne çıkıyor, medya ve tarım işlerinde de yatırımı var. Nicolas Berggruen grubun Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor.