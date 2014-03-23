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Cumhurbaşkanı Gül: Dinlenmedim diyemem

Cumhurbaşkanı Gül, 'Twitter kapandı dediniz ama kapanmadı gördüğünüz gibi. Kullananların sayısı iki kat arttı' dedi

23 Mart 2014 12:43

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, 3. Nükleer Güvenlik Zirvesi toplantısı için Hollanda’nın Lahey kentine hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı. Gül, Twitter'ın kapatılması ve dinleme iddilarıyla ilgili konuştu. Gül, kendisinin de dinlendiği iddialarıyla ilgili olarak 'benim de dinlenme ihtimal dışı diyemem' dedi. Twitter’in kapatılmasını yorumlayan Gül, “Bu tip platformların kapatılması kanunen mümkün değil” ifadesini kullandı. 
 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün konuşması şöyle:  
 
Twitter kapandı dediniz ama kapanmadı gördüğünüz gibi. Kullananların sayısı iki kat arttı. Zaman zaman bu tip platformlarla sorun çıkabiliyor.Aslında problem çıkmadan iyi kanallar kurlup, problemler çözülebilir.Bu noktada biraz eksikliğimiz var.
 
Biliyorsunuz Twitter, Facebook gibi şirketlerle görüşmeler yapmıştım. Bu sıkıntılar ortaya çıkınca arkadaşlarıma talimat verdi. Bu tatsız durumun bir an önce bitmesi için görüşmeler yaptılar. Onlardan da en üst düzeyde karşılık verdi.Bunlar hoş olmayan durumlar kısa sürede giderilecek.
 

Dinleme iddiaları

 
Ortaya çıkan durum şunu gösteriyor ki bazı devlet adamları kendi başlarına birçok dinleme yapmışlar. Bunların hepsi suç.Bu tip kanunsuzluk yapanlar kanun çerçevesinde yargılanlamı. Ben de dinlenmedim diyemem ama kayıtların çıkmasıyla ilgili korkum kaygım yok.
 

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