Cumhurbaşkanı Gül, çam dikti

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Manisa Sabuncubeli Tepe Karakolu mevkisinde oluşturulan 87. Yıl Cumhuriyet Ağaçlandırma Alanı'na 5 adet çam fidanı dikti.

Sabuncubeli Tepe Karakolu mevkisine eşi Hayrünnisa Gül ile gelen Cumhurbaşkanı Gül'ü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi ve öteki yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Gül, 470. Uluslararası Manisa Mesir Festivali'ne katılması nedeniyle oluşturulan 87. Yıl Cumhuriyet Ağaçlandırma Alanı'na geçerek, kendisi, eşi Hayrunnisa Gül ve ilk torunu Zeynep Serra adına hazırlanan fidanları toprakla buluşturdu, cansuyunu verdi.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül adına hazırlanan fidana Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da toprak attı. Gül, eşi Hayrünnisa Gül adına hazırlanan fidana toprak atarken, eşi Hayrünnisa Gül de fidanın ilk suyunu verdi.

Gül ve beraberindekiler diğer fidanları diktikten sonra Manisa'ya geçti.