Cumhurbaşkanı Gül: Sandık başına gitmenin anlamı yok

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yerel seçimlerin 27 Ekim 2013'te yapılmasını öngören Anayasa değişikliğine ilişkin düzenlemeyi bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye iade etmesiyle ilgili açıklama yaptı. Gül, "İçeriği olmayan bir anayasa değişikliği ile ilgili bütün milleti sandık başına taşımanın hiçbir anlamı olmadığı kanaatine vardığım için geri gönderdim" dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TED Üniversitesi'nin açılış töreninin ardından yerleşkeden ayrılışında gazetecilerin yerel seçimlerin öne alınmasına ilişkin anayasa değişikliği düzenlemesini TBMM'ye iade etmesi ile ilgili soruyu yanıtladı.

Anayasa değişikliğinin herhangi bir içeriği olmadığını, sadece tarihle ilgili bir değişiklik yapıldığını belirten Gül, şunları kaydetti:

''Kış gününde sadece bundan dolayı bütün milleti, herkesi sandık başına taşımanın bir anlamının olmadığını zaten herkes görüyor. Dolayısıyla herhalde halkın da herkesin de beklediği şey buydu. Onun için Meclis'e tekrar gönderdim. Artık TBMM'nin, siyasi partilerin bileceği bir şey, yeni bir tarih veyahutta üstünde ısrar ederler mi? Onların bileceği bir şey. Ama içeriği olmayan bir anayasa değişikliği ile ilgili bütün milleti sandık başına taşımanın hiçbir anlamı olmadığı kanaatine vardığım için geri gönderdim.''

Gül, bir basın mensubunun ''ABD Büyükelçisi 'Biz istihbaratın ötesinde bir şeyler yapalım' dedi'' sözlerine ''Onlara ben yorum yapacak değilim'' yanıtını verdi.

Gül'ün kanunu geri gönderme gerekçesi

Abdullah Gül'ün kanunu TBMM'ye geri gönderme gerekçesi Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yayınlandı. İşte o gerekçe:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yayımlanması uygun bulunmayan 6355 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”, bir kez daha görüşülmesi için, Anayasanın 104 ve 175 inci maddeleri uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına geri gönderilmiştir.

Söz konusu Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına geri gönderilmesinin gerekçeleri aşağıda sunulmaktadır:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 12/10/2012 tarihinde kabul edilen 6355 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” incelenmiştir.

İncelenen Kanun ile, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına geçici bir madde eklenerek, Anayasanın 127 nci maddesi ile 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Kanunun 8 inci maddesi gereğince 2014 yılının Mart ayında yapılması gereken mahalli idareler genel seçiminin 2013 yılının Ekim ayının son Pazar günü yapılması öngörülmektedir.

Kanunun gerekçesinde, mahalli idareler seçimlerinin yapılacağı dönemin zorlu kış şartlarına denk gelmesi sebebiyle seçim çalışmalarında ve vatandaşlarımızın seçimlere katılımında zorluklar yaşandığı belirtilerek, bu olumsuzlukları asgari seviyeye indirebilecek bir tarihte seçimleri yapmak gerektiği ifade edilmektedir.

Kanunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda tümünün gizli oylaması sonucu 360 milletvekilinin oyu ile kabul edildiği anlaşılmaktadır.

Anayasanın 175 inci maddesinin dördüncü fıkrası, “Meclisce üye tamsayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmî Gazetede yayımlanır”; 23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi ise, “Anayasa değişikliğinin halkoylaması, ilgili Anayasa değişikliği Kanununun Resmi Gazetede yayımını takip eden altmışıncı günden sonraki ilk pazar günü yapılır” hükmünü içermektedir.

İncelenen Kanunun yayımlanması halinde, değişiklik gerekçesinde belirtilen amacın aksine, söz konusu hükümler doğrultusunda, bu defa da kış aylarında halkoylaması yapılması zorunlu hale gelecektir. Bu durumda ise, karşılaşılması muhtemel mevsim şartlarının halkoylaması çalışmalarını ve vatandaşlarımızın halkoylamasına katılımını olumsuz yönde etkileyebileceği ve ortaya çıkan bu sonucun değişiklik gerekçesiyle de çelişeceği görülmektedir.

Diğer taraftan, temel konularda yapılan halkoylamalarının halkın katılımını sağladığı ölçüde demokrasiyi güçlendireceği açık olmakla birlikte, başkaca bir içeriği ve amacı olmaksızın sadece mahalli idareler genel seçiminin beş ay erkene alınması amacıyla yapılan mezkûr Anayasa değişikliği için Anayasanın 175 inci maddesinin dördüncü fıkrasının gereği olarak halkoylamasına gidilmesinin, başta bütçe olmak üzere Devlete ve vatandaşlarımıza getireceği külfet ve ekonomik istikrara yönelik zarar riski de gözardı edilemez.

Bu sebeplerle, incelenen Kanunun belirtilen hususlar dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesinde yarar görülmektedir.

Yayımlanması yukarıda açıklanan gerekçelerle uygun görülmeyen 6355 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” Türkiye Büyük Millet Meclisince bir kez daha görüşülmesi için, Anayasanın 104 ve 175 inci maddeleri uyarınca ilişikte geri gönderilmiştir.”