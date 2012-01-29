-Cumhurbaşkanı Gül Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti ANKARA (A.A) - 29.01.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi ziyarette bulunmak üzere THY'ye ait ''Konya'' uçağıyla saat 14.25'te Birleşik Arap Emirlikleri'ne hareket etti. Cumhurbaşkanı Gül'ü Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel ve Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya ile öteki ilgililer uğurladı. Gül ile birlikte eşi Hayrünnisa Gül, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, akademisyenler, milletvekilleri ve çok sayıda iş adamının da aralarında bulunduğu bir heyet de Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor.