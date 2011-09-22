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Politika

Cumhurbaşkanı Gül başsağlığı diledi ANKARA (A.A)

22 Eylül 2011 19:38

-Cumhurbaşkanı Gül başsağlığı diledi ANKARA (A.A) - 22.09.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Diyarbakır, Van ve Bitlis'teki terör saldırıları dolayısıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e başsağlığı telgrafı gönderdi.  Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Gül'ün, üç kentteki terör saldırıları sonucu; bir asker, bir polis, bir polis okulu öğrencisi ve iki geçici köy korucusunun şehit olması dolayısıyla, Orgeneral Özel ve İçişleri Bakanı Şahin'e birer telgraf göndererek, üzüntülerini ifade ettiği, şehit ailelerine ve millete başsağlığı dileklerini ilettiği bildirildi.

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