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Politika

Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Gül ile Başbakan Erdoğan'ın görüşmesinin ardından açıklama yapılmadı

25 Nisan 2014 01:01

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün beklenen görüşmesi Çankaya Köşkü'nde gerçekleşti. Yaklaşık bir saat süren görüşmeyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde basına kapalı gerçekleşen görüşmeyi dün Başbakan Erdoğan, "Biz görüşmelerimize devam ediyoruz, yarın akşam bir görüşmemiz var, kısmen bu görüşmeyi de belki görüşeceğiz ama nihai görüşmemiz değil bu konuyla ilgili. Nihai görüşmelerimiz benim istişare çalışmalarımın bitmesinden sonra olacak" sözleriyle açıklamıştı.

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