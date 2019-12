Cumhurbaşkanı Gül, Amerikan Türk Cemiyeti’nde

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tüm dünyada Amerikan politikalarına karşı bir hava olduğunu, bunun Türkiye'de de olduğunu, ama bunun Amerikalılara, Amerika'ya karşı olan bir "Amerikan karşıtlığı" olmadığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Gül, New York'taki temasları çerçevesinde Amerikan Türk Cemiyetinde (ATS) konuşmasının ardından soruları yanıtladı.



Türkiye'de "Amerikan karşıtlığı olup olmadığı ve bunun Türk hükümeti tarafından beslenip beslenmediği' yönündeki soru üzerine, Gül, tüm dünyada bir Amerikan karşıtlığı değil, ama Amerikan politikalarına karşı bir hava geliştiğini, bunun Türkiye'de de olduğunu söyledi.



Gül "Ama bu kesinlikle Amerikalılara, Amerika'ya karşı değil, bu politikayla ilgili, bunu anlamak da gayet normaldir, özellikle Irak savaşının yarattığı çeşitli neticeler olmuştur. Bunun da ayırt edilmesini çok isterim. Bunun da konjonktürel olduğu kanaatindeyim. Politikalar farklı olduğunda birdenbire çok büyük sempatilerin de oluştuğunu göreceksiniz" dedi.



Gül sözlerini şöyle sürdürdü:



"İkinci olarak hükümet tarafından (soruda) yanlış anlamadıysam, bunun özellikle beslendiği gibi bir bilginiz var herhalde, bu tamamen yanlış bir şey, herhalde Türkiye'yi takip edenler de bunu görür, tam tersine Türkiye'deki 5-6 yıl içerisinde Türkiye hükümetiyle ABD yönetimi arasında çok iyi bir işbirliği var, her alanda gayet iyi bir işbirliği var, neredeyse her sene sayın başbakan, dışişleri bakanı, ben uzun süre dışişleri bakanıydım, Beyaz Saray'da çok samimi görüşmeler yaptık. cumhurbaşkanı olduktan sonra yine ben Beyaz Saray'da Sayın ABD başkanıyla çok güzel görüşmeler, açıklamalar yaptık. Dolayısıyla Türkiye'de 'hükümetin, yönetimin ABD düşmanlığını besliyor' bilginiz yanlış, o doğru değil".



Kafkaslar



Kafkaslar'daki durumla ilgili bir soru üzerine Gül, Kafkaslar'daki ortaya çıkan manzaranın, durumun son derece üzücü olduğunu belirterek sorunların "donmuş meseleler" olduğunu kaydetti. Bunların birdenbire çok sıcak meseleler haline dönüşmesinin çok sürpriz olmadığına işaret eden Gül, Türkiye'nin hem Gürcistan ile hem Rusya ile sık teması olduğunu, bu konularda dikkatli olunması gerektiğini birkaç ay öncesinde iki ülkeye de anlattıklarını söyledi.



Türkiye'nin bölge ülkeleriyle temaslarının devam ettiğini hatırlatan Gül bu kapsamda soğukkanlılığın son derece önemli olduğunu söyledi.



Rusya'nın da ortaya çıkan durumdan çok mutlu olduğu kanaatinde olmadığını belirten Gül, Kafkaslar'daki Kafkasya İşbirliği ve İstikrarı Platformu (KİİP) fikrine Rusların da güçlü destek vermesinin anlamlı olduğunu vurguladı. Bu kapsamda Türkiye'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğinin vazgeçilmez olduğunu her zaman savunduğunu belirten Gül, enerji konularında Kafkaslar'daki istikrarın ayrıca önemli olduğunu söyledi. Gül "Kafkaslar'da istikrarsızlık varsa Kafkaslar doğu ile batıyı bizim olduğumuz bölgede ayıran bir duvar gibi karşınıza çıkar. Ama istikrar ve işbirliği olursa Orta Asya'nın Kafkaslar'ın enerji kaynaklarını, birikimini güvenli şekilde batıya aktırma konusunda bir kapı rolünü işler" dedi.



Türkiye'nin soğukkanlı bir şekilde temaslarını ve bölge ülkelerini ziyaret ederek KİİP konusunda fikirlerini anlattığını ifade eden Gül, bölge ülkelerinden güçlü destek aldığını kaydetti. Gül "Gürcistan içinde bulunduğu durum nedeniyle çok önde gözükmese bile, bu işin içinde olacaklarını söyleyebilirim" dedi.



Rusya-Gürcistan krizinde Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattının hedef alınmadığına işaret eden Gül, "BTC hedef alınmadı, hedef alınsaydı vurulması herhalde çok kolay olurdu, herkes buna çok dikkat etti" dedi.



Gül Nabucco projesinin önceliğini koruduğunu, bölgedeki ülkelerle çalışmaların güçlü bir şekilde devam ettiğini söyledi.



